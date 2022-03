Las peñas de Vila-real urgen más implicación para que la cabalgata de Sant Pasqual no desaparezca

La Comissió de Penyes de Vila-real se marca, como uno de los sus objetivos a corto plazo, conseguir más participación en la cabalgata del primer domingo de las fiestas en honor a Sant Pasqual, que este año se celebrarán del 13 al 22 de mayo. Así lo aseguró la presidenta de la entidad, Susana García, que trasladó este mensaje en la asamblea extraordinaria celebrada el domingo con la asistencia de cerca de medio centenar de representantes de colectivos festivos.

"Queremos que las peñas vuelvan a salir para que la cabalgata no se pierda, por lo que hemos pedido ideas para intentar incentivar la participación aunque siempre hay excusas para no hacerlo. Hace años que ha bajado la representación de colectivos y llenar el desfile, si no salen los peñistas, cuesta dinero porque hay que pagar, por ejemplo, a las compañías de teatro. Es un acto para las peñas y la idea es que el coste fuera cero o el mínimo", argumentó García.

Evitar varias discomóviles a la vez

Otra de las peticiones que realizaron los responsables de la entidad festiva fue que las peñas cercanas intenten organizarse a la hora de programar actividades para evitar, por ejemplo, que una misma noche haya varias discomóviles a escasos metros de distancia.

Otra de las novedades de los próximos festejos será el avance del horario de la ofrenda al patrón del día 16 –la concentración será a las 16.15 horas para iniciar el desfile a las 17.00--. La presidenta de la Comissió señaló que son dos los motivos que han llevado a adoptar esta decisión. El primero, al coincidir con el lunes de xulla, espaciar ambos actos y, el segundo, que este año se conmemora el 75 aniversario de la primera corte de honor y la intención en invitar a todas las reinas –por logística se prescindirá de las damas-- que quieran participar y realizar el homenaje floral al patrón por lo que se prevé que este acto se pueda alargar más de lo habitual.

No faltarán los concursos de paellas y 'empedraos'

Y, como ya avanzó Mediterráneo, tampoco faltarán en las próximas celebraciones en honor al patrón de Vila-real los concursos de paellas y de empedraos, dos clásicos en los festejos de mayo muy vinculados a la tradición gastronómica de la localidad. En concreto, el certamen de paellas, que en los últimos años y previamente a la pandemia se desarrolló en la avenida La Murà, entre la del Cedre y la calle Ramón y Cajal, tendrá lugar el primer sábado de las fiestas, el 14 de mayo, mientras que el de los empedraos llegarán la noche de la festividad de Sant Pasqual, el martes 17, a las 21.30 horas.

Combate láser

Asimismo, se repetirá el combate láser que se celebró en septiembre, dado el éxito que tuvo. En este caso, la cita será el jueves 19 con un horario todavía sin definir y que dependerá de la inscripción que se registre.

Cambios para organizar un acto en la calle

En la reunión informativa también se explicó a los asistentes los cambios en el procedimiento administrativo que deberán realizar las peñas que quieran organizar un acto en la calle. García explicó que, en el caso de las agrupaciones que formen parte de la Comissió –unas 90 actualmente-- será el propio ente el que asuma esta tramitación para descargarles de esta faena.

Para cumplir los plazos que exige el Ayuntamiento, las peñas interesadas deberán entregar la documentación a la Comissió hasta el 25 de marzo y dos días después tendrá lugar una nueva asamblea. En la de este fin de semana, que fue una toma de contacto previa a la recuperación, lo más ajustado posible, a los festejos previos al covid aunque con las medidas sanitarias que puedan estar vigentes dentro de dos meses, las dudas de los asistentes estuvieron dirigidas a recordar aspectos del funcionamiento como el pago de las cuotas o interesarse por los toros que pagará la entidad, que serán dos.

García apuntó que no habrá ningún acto especial por volver a recuperar las fiestas con práctica normalidad respecto a tiempos prepandemia, ya que, "que vuelvan y poder organizarlas después de tanto tiempo, ya es suficiente".