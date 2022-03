El Ayuntamiento de Vila-real tendrá que devolver cerca de 500.000 euros en concepto de plusvalía a la mercantil Niro Cerámica España, antigua Zirconio, tras la resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón que ha estimado el recurso de esta empresa contra la liquidación practicada por el consistorio. La sentencia anula dicha liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por un importe de 489.586 euros y obliga al Ayuntamiento a la devolución de esta cantidad, más los intereses correspondientes. Así lo ha dado a conocer el alcalde de la ciudad, José Benlloch, quien ha explicado que la resolución judicial toma como base legal la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre de 2021 que anulaba el método de cálculo para el cobro de este tributo local que se aplicaba hasta ese momento.

Varapalo económico

“Esta sentencia supone un nuevo varapalo económico para el Ayuntamiento de Vila-real, que está comenzando a sufrir los efectos que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía puede tener en las arcas municipales”, subraya Benlloch. El alcalde detalla que el equipo de gobierno manejaba una previsión de ingresos por valor de cerca de 1,5 millones de euros por este tributo en 2021. “Una previsión –añade Benlloch- que difícilmente vamos a poder cumplir ahora si tenemos que devolver cerca de medio millón de euros”. La Junta de Gobierno ha dado cuenta de esta resolución judicial, que es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

No obstante, según ha indicado el primer edil, el equipo de gobierno ha decidido no recurrir basándose en los informes de los servicios jurídicos, que recomiendan acatar la sentencia y practicar una nueva liquidación. El informe jurídico recalca que el “Tribunal Constitucional ha anulado los preceptos que determinaban el modo de cálculo del impuesto, produciendo un vacío que implica que la liquidación se haya necesariamente anulado por falta de cobertura legal, pero en ningún caso implica que en el momento de la venta no se produjese el hecho imponible” y por tanto el Ayuntamiento de Vila-real puede volver a practicar la liquidación de la plusvalía por la transmisión realizada en su día por la empresa.

Devolución del dinero

Así, el alcalde ha avanzado que “siguiendo el criterio de los abogados, procederemos a devolver el dinero a la empresa pero practicaremos una nueva liquidación para adaptar la recaudación de este impuesto al método de cálculo ahora establecido tras la sentencia del Tribunal Constitucional”. A este respecto, tal y como se constata en el informe jurídico, el Gobierno dictó el Real Decreto Ley 26/2021, que ha dado una nueva redacción al método de cálculo establecido en el artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales salvando los problemas de constitucionalidad que provocaron la anulación del mismo.

“De nuevo tenemos que afrontar un contratiempo económico, que se agrava los problemas financieros que nos están ocasionando el incremento de los costes energéticos, con el gasto del gas y la electricidad disparados, la gestión de la crisis económica provocada por la pandemia, y las otras dos crisis que lamentablemente arrastramos desde la etapa del PP, por la deuda y el urbanismo”, recuerda el alcalde, quien, pese a todo, asegura que “seguiremos trabajando para intentar aprovechar todas las oportunidades que lleguen y seguir construyendo el modelo de ciudad que queremos para el futuro, la nueva Vila-real del siglo XXI”.