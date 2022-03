'Batalla' en Vila-real con el humorista Ángel Martín en favor de la investigación médica

«Ángel Martín y Abrahán Guirao, un exloco y un tullido, debaten sobre los tabúes que rodean el uso del lenguaje». Con estas mismas palabras describe el propio Guirao, presidente de la asociación Conquistando Escalones, el encuentro entre el humorista y el de Vila-real en el canal de Twitch que esta entidad mantiene abierto para difundir entrevistas y encuentros, con el objetivo de recaudar fondos para continuar con la investigación médica cara a encontrar un remedio para la distrofia muscular de cintura F1, una rara enfermedad que, por contra, genera inmunidad al sida a quienes la padecen.

Y es que Martín --autor también del exitoso libro Por si las voces vuelven, en el que narra en primera persona su derrumbe psicológico y su vuelta «a reconstruir», como él mismo define-- y Guirao han protagonizado el último programa de Senta2, uno de los que forman parte de la parrilla del canal de Conquistando Escalones.

Uso de algunos términos

En él charlaron sobre el debate que se genera en torno a la utilización de algunos términos para referirse a determinados colectivos, un tema en el que ambos coincidieron en que «muchas veces se utiliza para echar balones fuera y no poner el foco en lo que realmente resulta importante».

En este sentido, mientras Abrahán Guirao explicó que no le importa el término con el que se dirijan a él por su discapacidad sino el tono con que se haga, Ángel Martín aseveró que «tampoco me molesta» que le llamen loco: «Porque es mi historia y yo decido como me puedes llamar».

La charla, que se puede ver íntegramente en https://www.youtube.com/watch?v=4wg89YdfdeE&t=4059s, forma parte del contenido que Guirao ofrece en Twitch, cuyo objetivo final es recaudar los 20.000 euros que cubren unos meses las investigaciones en la Universitat de València.