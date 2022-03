El Ayuntamiento de Vila-real ha iniciado el expediente para la concertación de la operación de préstamo prevista en el presupuesto que permitirá pagar las últimas resoluciones urbanísticas heredadas de la gestión del Partido Popular, ante la imposibilidad de hacer frente a estas obligaciones con recursos propios, en un momento en que el consistorio atraviesa una situación financiera delicada; a las crisis por la deuda y el urbanismo de la etapa del PP y las consecuencias de la pandemia, se ha sumado la escalada en los precios de la energía, que ha tenido un fuerte impacto en los costes energéticos municipales, pese a todos los esfuerzos de los últimos años por reducir el consumo.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha rubricado estos días la incoación del expediente para la solicitud de un crédito con el que afrontar las resoluciones urbanísticas por importe de 873.992 euros, correspondientes en su mayoría a la expropiación de terrenos para el jardín de Jaume I (807.970 euros), a la que se suman otras resoluciones por la apertura de la avenida Francia valoradas en 66.022 euros.

“Aunque esta operación de préstamo estaba prevista en el presupuesto de 2022, hemos intentado no recurrir al endeudamiento y pagar estas cantidades con remanentes, pero los sobrecostes energéticos, que han triplicado el gasto en electricidad y cuadruplicado la factura del gas, han sido un nuevo varapalo para las arcas municipales, de manera que no tenemos otra opción si queremos asegurar la viabilidad de los servicios públicos”, relata el alcalde.

Panorama energético

Al respecto, insiste en que, con el panorama energético que afronta el Ayuntamiento de Vila-real, “no tenemos margen económico para afrontar más pagos urbanísticos como este si queremos seguir prestando los servicios que la ciudadanía merece; servicios que no hemos dejado de ampliar en los últimos años, con el objetivo de mejorar las oportunidades, la atención a las personas y la calidad de vida en nuestra ciudad para que Vila-real no pierda el tren. Por eso, no tenemos más opción que hacer frente a este nuevo pago vía préstamo”, sentencia.

De los cerca de 870.000 euros a los que ascenderá el crédito, la mayor parte se destinarán al expediente por el jardín de Jaume I, con un total de 807.970 euros, que corresponden a la cantidad pendiente de pago tras abonar, en diciembre de 2019, los 340.573,94 euros de la valoración municipal de los terrenos. En sentencia de junio de 2021, se estimó el valor del solar en 1.148.544,29 euros, frente a los 2.062.727,16 euros que reclamaron los propietarios. Por otro lado, también se pagarán 66.022 euros correspondientes a otras resoluciones por la apertura de la avenida Francia.

Deuda municipal

Pese a la necesidad de tener que recurrir a endeudamiento para afrontar estas obligaciones, “este equipo de gobierno ha hecho los deberes para que esta nueva operación de crédito no dispare la deuda municipal”, remarca el primer edil. Así, tal y como consta en el presupuesto del 2022, si en este momento el endeudamiento municipal supera el 68%, este porcentaje se reducirá en más de diez puntos a final del 2022, quedando en un 57%. “La previsión es que únicamente nos endeudemos para pagar estas resoluciones, mientras que amortizaremos tres millones de euros”, insiste Benlloch.

El alcalde ha vuelto a lamentar el lastre que supone el urbanismo del Partido Popular en la gestión municipal. “Esta forma de gestionar no la han tenido en otros municipios de nuestro entorno, que ahora pueden afrontar los retos del futuro saneados y con garantías. En Vila-real, sin embargo, debemos seguir gestionando empastres que nos han dejado en una situación delicadísima, tras pagar ya en estos últimos 10 años más de 33 millones de euros en sentencias y otros empastres heredados del Partido Popular”, agrega el alcalde, quien recuerda que a esta cifra hay que sumar el préstamo de 20 millones de euros que suscribió el PP en 2010 y por el que “acabaremos pagando 28 millones de euros en 2026”.