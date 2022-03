Un programa piloto internacional implicará a los niños de Vila-real con el desarrollo sostenible

Una de las iniciativas que se lleva de Estrasburgo de vuelta a España el alcalde de Vila-real, José Benlloch, es un programa piloto internacional para implicar a niños y jóvenes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La primera acción será el reparto de un cómic que lleva por título How to make your town a better place (Cómo hacer de tu ciudad un lugar mejor).

La publicación se distribuirá en inglés, con la colaboración de los profesores de este idioma y los centros educativos, y será un primer paso para que los sectores infantil y juvenil sean partícipes de la Vila-real del futuro, con la sostenibilidad como uno de los ejes fundamentales para trazar la hoja de ruta. Al respecto, Benlloch destaca que el Consell de Xiquets i Xiquetes, referente a nivel autonómico, catalizará la captación de propuestas y de ideas. «Esta iniciativa tiene entre sus objetivos ser una herramienta pedagógica y fomentar la participación. Estará dirigido, principalmente, a niños de 7 a 11 años para implicarles cara a potenciar y consolidar una ciudad más humana y social, que apueste también cuidar el medio ambiente, así como se impulsarán actividades paralelas», destaca el munícipe. La experiencia en la localidad se exportará por toda España, ya que la previsión es editar el folleto a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Durante su estancia en Estrasburgo, José Benlloch profundizó sobre este pequeño libro en formato cómic, y lo pudo hacer junto a Mr. Thomas Anderson, el presidente de la Comisión de Asuntos Generales del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (en la foto principal de la información).