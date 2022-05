Aparcar en días de fútbol o la luz se cuelan en la Cabalgata de Vila-real

Este domingo, tras una última edición en 2019, la cabalgata de fiestas de Sant Pasqual de Vila-real ha vuelto a recorrer la localidad. Los problemas de aparcamiento, las luces de navidad, el desaparecido casal del vi o celebraciones de aniversario han sido algunos de los motivos que han usado los peñistas en sus plataformas e indumentarias. «Si en les llumetes de Nadal ja vas fer tard, amb els 100 projectes no em vull ni imaginar», podía leerse en la carroza de la Peña Ratonera que trajo el espíritu navideño para criticar el retraso en la instalación de las luces de esta época del año.

Las peñas Greskà y Trifulcà han unido fuerzas que centraron su crítica en los problemas de aparcamiento en días de fútbol. Con una carroza-grúa y ello de coches, policía o jugadores lanzaron mensajes como «si fumas en una terraza te van a multar pero el día del fútbol hasta dentro de la iglesia puedes aparcar». Fem Festa ha lamentado la desaparición, hace una década, el Casal del Vi y la escasa respuesta de la restauración local a la Fira Gastronòmica mientras que El Postiguet conmemoró sus 20 años.

Y sobre la circulación viaria y el aparcamiento ha focalizado su crítica la gente de Trasbà. Con sus integrantes de badenes, no dudaron en tumbarse en el suelo para dejarlo más patente, incluyeron frases en su soporte como «tots els camins plens de clots, a no ser que siguen Benlloch/benclot». Deportivos iban los integrantes de Puche a les sis i mitja para reprobar el sistema de reservas para el Servei Municipal d’Esports: «Des que la COVID va arribar, tots amb el mòbil tindràs que reservar (6.30). La noticia que publicó Mediterráneo sobre que habían considerado a Vila-real la ciudad más fea de España sirvió a Capçots, tematizados como Ferrero Rocher, para su participación.

La Peña La Moixaina ha querido rendir homenaje al personal sanitario, educativo, policía... por el esfuerzo realizado durante la pandemia.

La gente de Kalauela ha festejado sus dos décadas de existencia con el lema «Ens fem majorets» y ataviados de majorettes. Tras ellos, la Peña Feixuc que también han centrado sus críticas en los problemas de aparcamiento de la ciudad con frases como «els cotxes no es poden plegar i al poble no es pot aparcar». L’abaetjo submarí, seguida de una legión de seguidores groguets, también animó la cabalgata antes del partido del Villarreal contra la Real Sociedad. «Pepe Trola ens governa i Iberdrola ens condemna», se podía leer en la carroza de Pocs i Bojos que centraron sus mensajes en el alto precio de la luz durante los últimos meses. Y con un muñeco gigante de Lego presidiendo su plataforma, la Samfaina reivindicó el esfuerzo para mantener la cabalgata: «La situació és desoladora, al final no eixirà ni Rita la Cantaora». Y de nuevo, el estacionamiento en días de fútbol hizo acto de presencia de la mano de la Peña Xanxull que colocó coches encima de su maqueta del Estadio de la Cerámica.

Y desde Casal i Punt, ha desfilado un poco antes su carroza de La Panderola sin acompañamiento, que han celebrado la vuelta de las fiestas patronales con una versión local de la popular Ay, mamá de Rigoberta Bandini con una letra que día, por ejemplo, «...mala cogorsa pillarem el primer dia, ho saps molt bé».

Nuevo trazado

El desfile ha tenido un itinerario diferente a lo habitual --desde el cruce de las avenidas Italia y Pius XII hasta la esquina de la avenida la Murà con la calle Ramón y Cajal--. El horario, las 16.00 horas, no ha convencido a todos por lo temprano y el calor -- el fútbol iba a disputarse a las 18.30 y no una hora después como ha sido finalmente-- aunque fue mucho el público que disfrutó de uno de los desfiles más participativos de los últimos años.

Y es que junto a las cerca de veinte peñas han estado dos compañías de animación, ocho asociaciones de la localidad y siete charangas. Las cortes de honor de 2019 y 2022 han cerrado el desfile.