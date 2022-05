Casi de casualidad, Alejo Font de Mora irrumpió en Saber y Ganar. Era un fiel espectador del concurso presentado por el incombustible Jordi Hurtado y fue su hijo quien le animó a presentarse: “Trabajaba en un banco y al mediodía era de lo poco o lo único que se podía ver en televisión, así que seguíamos el programa. Mi hijo me sugirió que intentara entrar, así que envié un correo electrónico, me hicieron un breve cuestionario de cultura general y no tardaron en llamarme”.

Su aparición en el espacio de La 2 fue más que meritoria. Pese a que reconoce que no se preparó el concurso, aguantó 14 programas cuando la media entre los ‘novatos’ no pasa de cinco y se embolsó la nada desdeñable cifra de 4.600 euros: “Como fue mi hijo quien hizo que fuera, me gasté casi la mitad con él en un viaje a Múnich acompañando al Villarreal en los cuartos de final de la Champions. Aprovechamos y estuvimos unos días por Alemania”. Sin duda, un dinero bien empleado que se redondeó celebrando toda una clasificación para semifinales de Liga de Campeones. «Para ganar ‘Pasapalabra’ hay que leer la prensa» Volviendo a Saber y ganar, Alejo considera su aparición por la pequeña pantalla “como una anécdota, una experiencia más para contar”. De hecho, cuestionado por si piensa aparecer en otros concursos como Pasapalabra responde lo siguiente: “Para salir ahí hay que entrenar y es muy complicado. Quizá si veo otro concurso que sea también amable con el concursante como Saber y ganar pueda repetir, pero para Pasapalabra no me veo preparado”. Un ejemplo a seguir en Vila-real Tanto en Saber y Ganar como en Pasapalabra sí consiguió cifras de récord un paisano de Alejo, Alberto Izquierdo, también de Vila-real: “No le conozco personalmente, pero es un crack auténtico y por amigos comunes sé que toda la vida ha sentido pasión por estos juegos de preguntas y respuestas y solo hay que ver sus resultados en Saber y ganar, donde llegó a salir en 200 programas, o Pasapalabra”. De hecho, en una entrevista en este periódico Alberto, informático de profesión, reconoció que se había embolsado más de 400.000 euros con estos programas. Hablando de Saber y ganar, había que preguntarle a Alejo, exconcejal por el PP en Vila-real, por su presentador, Jordi Hurtado, ‘carne de memes’ por su edad e imperturbable aspecto: “Es una leyenda urbana. Al final lleva 25 años en antena apareciendo todos los días y a la gente le hace gracia, pero yo que le he conocido en persona puedo decir que aparenta la edad que tiene”. Pablo Díaz desvela en qué se ha gastado el dinero del bote de 'Pasapalabra' Sobre su paso por el programa, Alejo admite que “en casa se acierta más que en la tele”, pero se muestra satisfecho con su resultado, al tiempo que destaca que “se ha salido todo un poco de madre. En el pueblo todo el mundo se ha enterado. Si hubiera sabido que iba a tener tanta repercusión habría entrenado algo de agilidad mental y de calculadora y podría haber sacado un poco más”. Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía whatsapp, en el número de teléfono 680558577.