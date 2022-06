El infierno que lleva viviendo Paula Bonet no parece tener fin. La escritora y pintora de Vila-real lleva años sufriendo el acoso de un hombre que llegó a ingresar en prisión, pero la puesta en libertad del mismo ha vuelto a condicionar su agenda. “A pocos días de la celebración del juicio ha salido en libertad el hombre que me ha estado acosando, motivo por el cual, para preservar mi seguridad, he de limitar mi presencia pública tal y como se me ha aconsejado”, ha publicado en una red social.