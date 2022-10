Judit, una usuaria de la Fundación Síndrome de Down de Castellón y trabajadora de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón, desapareció la tarde de este domingo en Vila-real. Desde entonces su familia no tiene noticias de ella y no ocultan su preocupación, pues esta ha sido “la primera noche que pasa fuera de casa. Se fue sola como otras veces, pero en esta ocasión no ha vuelto”.

A sus 34 años, Judit hace frente a diario a su discapacidad, trabajando en labores administrativas del citado centro universitario, donde también admiten estar "angustiados" por la desaparición y valiéndose por sí misma todo lo posible como confirma su angustiada madre, Alicia, que confía en tener noticias de ella lo antes posible. En caso de haber visto Judit o tener alguna noticia de ella no dude en ponerse en contacto con la Policía Nacional o llamando al teléfono de emergencias 112.