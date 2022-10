No, en la tarde/noche de ayer no hubo un tiroteo en el centro de Vila-real. No, tampoco estaba caminando por sus calles uno de los fugitivos más buscados de España. Y no, tampoco había ningún asesino de la mochila. Se trata de un nuevo episodio del peligro de los bulos, amplificados en los últimos años en las redes sociales, y que tuvo en vilo a muchos vila-realenses durante varias horas.

Corrió de boca en boca, por whatsapp y por hilos de Twitter. Alguien estaba disparando en Vila-real y había muchas teorías al respecto. La presencia de varios helicópteros sobrevolando en esos momentos el municipio --también lo hicieron por la zona de Nules, la Vall, etc.-- alimentaba aún más las sospechas Que a pasado en Vila-real que hay tanto helicóptero? — arantxa🌩️ (@arantxadlrosa) 17 de octubre de 2022 Era una sola persona, varias... Muchas posibilidades pero ninguna certeza. Uno de los bulos que se propagó por redes sociales es que el tiroteo lo protagonizaba un fugitivo sobre el que ha alertado la Policía Nacional. 🔴SE BUSCA🔴



❗Tu RT es importante para encontrarle❗



🔷Derek Mcgraw Ferguson (Reino Unido, 58)



🔸Buscado por #Homicidio



🔸Es peligroso y podría encontrarse armado



Si tienes información sobre el⤵



📩losmasbuscados@policia.es

📲091 pic.twitter.com/ZOb4LgaHxb — Policía Nacional (@policia) 17 de octubre de 2022 Otro, que la persona armada llevaba una mochila y un cuchillo. que dicen que hay un señor pegando tiros por vila real que es esto ajhsioaejhasj — tekhno (@prodbytekhno) 17 de octubre de 2022 q es esto de que hay suelto un tio que va pegando tiros por vila-real, es una cámara oculta o como? — adri 🧃 (@aadrigonzaalez) 18 de octubre de 2022 Desmentido Nada de eso era cierto. Como indican fuentes de la Policía Nacional de Castellón, cuerpo al que le correspondería actuar en una situación de este tipo, no se produjo ningún tiroteo en la localidad. Asimismo, indican que no es la primera vez que se da un bulo de este tipo en el municipio. La recomendación en este tipo de casos es informarse a través de medios oficiales y en ningún caso expandir rumores en redes sociales que pueden causar preocupación y terror.