El Mercat Central de Vila-real incorporará un punto Stop & Go, una iniciativa innovadora y pionera en la provincia en el marco de la campaña Vila-real, un mercat amb vida, impulsada por la Concejalía de Comercio, con la colaboración de la Cámara de Comercio y financiada con fondos europeos. El punto Stop & Go consiste en un servicio de recogida rápida de productos, a través de una parada específicamente reservada y señalizada frente al mercado para que la clientela pueda hacer sus compras cómodamente a través del Whatsapp y recogerlas directamente sin tener que estacionar o hacer colas.

“Tenemos un mercado excepcional, con grandes profesionales y productos de proximidad y de una calidad excelente. Un mercado innovador, que demostró durante la pandemia su capacidad de adaptación con servicios de venta a domicilio, por ejemplo, y que antes de la covid empezó a tomar un impulso muy interesante. Esta iniciativa se enmarca en el plan estratégico de dinamización del mercado que iniciamos en el 2019, para volver a relanzar nuestro Mercat Central y afianzarlo como el servicio de calidad, proximidad y referencia que es”, detalla el concejal de Comercio, Diego Vila.

Apoyo al comercio urbano

El edil ha estado acompañado durante la presentación del punto Stop & Go por el presidente de los vendedores del Mercado, Santi Manrique; y el representante de la Cámara de Comercio de Castellón Paco García, quien ha destacado el trabajo de la entidad de apoyo al comercio urbano para favorecer su diferenciación, profesionalización y asociacionismo. “Una ciudad sin comercio urbano no es posible. Esta campaña será muy positiva no solo para favorecer las ventas del Mercat sino que también hará a los usuarios más felices, porque la gente somos más felices cuando socializamos. Y el Mercado es un lugar para venir, charlar con los profesionales y llevarnos a casa productos de calidad”, detalla García. En la misma línea, Manrique valora el proyecto piloto y la campaña como un empuje importante para los vendedores.

Para facilitar las compras y favorecer el acceso de la ciudadanía, el Mercat Central ha habilitado este sistema de venta mediante el cual el usuario podrá hacer su compra por Whatsapp, a través de los números facilitados en la web mercatcentralvila-real.com, y concertar la hora de la recogida. Una vez en el mercado, parará en el puesto Stop & Go específicamente reservado y avisará por teléfono para que le acerquen hasta el coche su compra.

“Es un proyecto piloto muy interesante que estamos seguros nos ayudará a seguir dinamizando nuestro Mercat Central e impulsando las ventas, para seguir siendo un referente”, agrega Vila. Con este mismo objetivo, el próximo lunes el Mercado lanzará una campaña a través de Instagram para sortear un kit de maestro paellero entre los usuarios que se impliquen en la iniciativa.