El Ayuntamiento de Vila-real impulsa la décima edición de los Presupuestos Participativos para escuchar a la ciudadanía y dar voz a los vecinos y vecinas en la gestión de la vida pública. La concejala de Participación Ciudadana, Miriam Caravaca, y el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Ximo Bartoll, presentaron ayer esta nueva edición, que arranca hoy con la apertura del plazo de presentación de propuestas.

Además, hicieron balance los presupuestos participativos de 2022, que el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana ha calificado como "positivos, teniendo en cuenta la situación económica del Ayuntamiento”. Así, según el balance que presentó Bartoll, se ha ejecutado el 80% de las propuestas que superaron el proceso de selección, con una quincena de acciones como el fomento de la inserción sociolaboral de personas con diversidad funcional, la supresión de barreras arquitectónicas, la renovación de la zona de juegos infantiles del Termet o la instalación de placas solares en edificios municipales, entre otras.

La concejala de Participación Ciudadana recordó la difícil situación económica del Ayuntamiento de Vila-real, con los sobrecostes por la energía y la inflación, y el problema crónico del urbanismo y la deuda heredados del PP, y aseguró que “a pesar de esto, hemos conseguido llevar adelante el 80% y hemos demostrado que, juntos, hacemos que la ciudad avance”.

Lo que no se ha podido ejecutar

Entre las demandas de la ciudadanía que no se han podido ejecutar ha destacado algunas como la construcción de la pista de atletismo y ciclismo, un proyecto valorado en 5 millones de euros “que en este momento no podemos asumir, pero estamos trabajando desde el punto de vista urbanístico para intentar conseguir los terrenos porque no renunciamos a esta obra y trataremos de hacerla realidad en el futuro” para lo cual la concejala destacó que se intentará aprovechar las líneas de financiación europea. También la peatonalización del tramo de la calle Comunión entre la iglesia Arciprestal y la calle Cristo de la Penitencia o la creación de espacios para la circulación de bicicletas o patinetes son propuestas que se han quedado en cartera y en las que “seguiremos trabajando”, ha afirmado Caravaca.

“Aunque estamos haciendo economía de ajustes y no hay dinero para grandes obras, continuamos escuchando a la ciudadanía y trabajando para hacer realidad la nueva Vila-real del siglo XXI”, subrayó. Por ello, anunció una nueva convocatoria de presupuestos participativos. El proceso de participación se iniciará con la recogida de las propuestas ciudadanas, que se podrán hacer llegar a través de la plataforma pressupostosparticipatius.vila-real.es desde hoy y hasta el 1 de noviembre. Pueden participar los ciudadanos y ciudadanas empadronados en Vila-real, mayores de 16 años y no hay límite en el número de propuestas que se pueden presentar. El único requisito es que los proyectos o las acciones que se planteen sean de competencia municipal, encajen como inversiones o gastos y que resulten viables técnica y jurídicamente.

Las fases

Después de la fase de recogida de propuestas y valoración técnica de las mismas, se procederá a la fase de baremación. En esta fase se otorgará a cada propuesta una puntuación concreta dependiendo de si son acciones o proyectos que cumplan con determinados criterios, como por ejemplo: fomentar la igualdad de género entre la población, trabajar por la accesibilidad de los espacios públicos, tener una continuidad en el tiempo, tener incidencia sobre un volumen grande de la población, que incluya los colectivos con diversidades funcionales, que tenga carácter innovador técnica o socialmente, que sea sostenible medioambientalmente...

Así, si las propuestas cumplen con algunos -o varios- de estos ítems, harán frente a la fase de votaciones públicas con un mejor posicionamiento. Del 2 al 11 de noviembre se procederá al análisis de las propuestas (viabilidad técnica y baremación), y entre el 14 y 18 de noviembre se abrirán las votaciones públicas. Está previsto que a partir del 21 de noviembre se hagan públicos los resultados.