Els carrers de la zona centre de Vila-real estrenaran enllumenat led gràcies a un nou projecte de renovació de lluminàries que, dins del Pla municipal d'eficiència energètica, duu a terme la Regidoria de Serveis Públics. En aquest cas, la substitució de les bombetes tradicionals per tecnologia led no sols comportarà un estalvi energètic i econòmic sinó que també afavorirà l'atractiu comercial d'aquests vials, en els quals es concentra una gran part dels establiments de la ciutat.

El regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal, detalla que la modernització de l'enllumenat en la zona centre és una reivindicació del comerç local “que ara fem realitat com una mesura més de suport a un sector que encadena un altre període convuls, després de la crisi per la pandèmia”. Sobre aquest tema, Madrigal ha remarcat la predisposició de l'Ajuntament a “contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, a enfortir el comerç local i a fer-lo més atractiu i competitiu”.

El projecte de renovació d'enllumenat es desplegarà als carrers per als vianants del centre –Major, Sant Roc, Cova Santa i adjacents- encara que també es preveu actuar en altres punts de l'entorn com el passeig de l'Estació. La inversió prevista pel departament de Serveis Públics ascendeix a prop de 50.000 euros, per a una renovació completa de la il·luminació amb un nou sistema més eficient i amb menor consum, que la seua principal característica és que oferirà una major qualitat lumínica i serà regulable.

Canvis substancials

D'aquesta manera, tal com explica el regidor de l'àrea, “aquest nou enllumenat permetrà una major intensitat lumínica en horari comercial” que faça més agradable i atractiva l'experiència dels clients dels establiments de la zona. “Per contra, aquesta intensitat de podrà rebaixar fora de l'horari comercial per a, d'aquesta manera, no generar molèsties als residents en les hores de descans”, matisa Xus Madrigal.

L'edil ha emmarcat aquest projecte en les accions de suport al sector comercial, que en els últims anys han suposat més d’1,5 milions d'euros d'impacte en mesures com l'exempció de la taxes per ocupació de via pública o la bonificació del 95% de l'IBI als locals amb negocis instal·lats.

Però a més, la modernització de l'enllumenat de la zona centre també forma part del Pla d'eficiència energètica que durant aquest any contempla la renovació d'un miler de bombetes en tot el nucli urbà. De fet, com a part d'aquest pla, el departament de Serveis Públics ha procedit també en els últims dies a la instal·lació de tecnologia led al carrer Josep Ramon Batalla i continuarà en els pròxims mesos amb noves actuacions que ajudaran a reduir la factura elèctrica de l’Ajuntament, que s’ha triplicat en l’últim any, i a generar un menor impacte ambiental.