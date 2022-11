Els actes per l’Any Fuster a Vila-real arranquen amb èxit de públic

"Un complet èxit". Així defineixen des de l’organització del programa d’activitats per a commemorar l’Any Fuster a Vila-real, la Regidoria de Normalització Lingüística i l’associació Socarrats, la bona acceptació que tenen els diferents actes que se celebren des del passat dia 7 fins al 24 de novembre, jornada en la qual es clausurarà la iniciativa amb el filòleg i sociolingüista vila-realenc, Vicent Pitarch, qui protagonitzarà la conferència Joan Fuster davant les Normes de Castelló, patrocinada per la Regidoria que encapçala l’edila Noelia Samblás, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i l’organització Escola Valenciana.

Per ara, l’exposició Joan Fuster, una vida il·lustrada --cedida per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua--, la qual es va clausurar divendres, ha enregistrat la visita de centenars d’alumnes dels instituts de la ciutat. La iniciativa ha donat a conéixer la figura de l’intel·lectual valencià, nascut a la localitat de Sueca, dins la programació de l’any que també li ha dedicat la Generalitat valenciana.

Conferències

En els darrers dies també van ser nombrosos els assistents a la conferència que, sota el títol de Joan Fuster: la invenció de la identitat, va pronunciar el periodista Toni Mollà, en aquest cas patrocinada per Socarrats i també amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i Escola Valenciana.

Per davant queden la inauguració de l’exposició fotogràfica de Miquel Gómez, Les Normes de Castelló fan 90 anys que, cedida per Castelló per la Llengua, repassa la història de la normativa que, des de l’any 1932, ha contribuït a unificar i donar impuls a l’idioma propi de la Comunitat. La mostra es podrà visitar, al Gran Casino del carrer Major Sant Jaume, del 17 al 24 de novembre, de dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00; i dissabte, de 10.00 a 13.00 hores.

El mateix dia de l’obertura de l’exposició hi haurà la conferència d’Antoni Furió, la qual versarà sobre El País Valencià des de la correspondència de Joan Fuster, patrocinada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura.