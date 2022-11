Vila-real ubicará el futuro centro integrado de Formación Profesional (FP), especializado en edificación y obra pública, en el barrio del Hospital. En concreto, los alrededor de 10.000 metros cuadrados que necesita la Conselleria d'Educación, Cultura y Deporte para levantar la infraestructura son aquellos que antaño ocupaban las naves de Fritta y Studi Flama, entre otras empresas. Se trata de la gran parcela, que linda con la avenida Bèlgica y el camino Les Voltes, sobre la que se pretendían levantar en la última legislatura del ejecutivo local del PP varias torres de viviendas, un proyecto que no llegó a materializarse y que tumbaron los tribunales.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vila-real, José Benlloch, durante su visita al barrio de l'Hospital, en el marco de la iniciativa L'alcalde al barri. Precisamente, el munícipe ha hecho balance de la evolución de esta zona de la ciudad en la última década. "Encontramos industrias convertidas en ruinas, el Palau de Justícia estaba abandonado y era solo un esqueleto, una biblioteca sin libros, un párking también sin finalizar y solares abandonados; y en estos 11 años se ha dado este barrio un impulso importante, lo que se ha traducido en la implantación de comercios y empresas. Y estamos trabajando para generar más posibilidades con otras muchas iniciativas porque, entre otras cosas, será en este barrio donde se construirá el centro integrado de Formación Profesional, en una parcela situada en su entorno y que, sin duda, será un motor económico".

La inversión

En este sentido, y como informó Mediterráneo en abril del pasado año 2021, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte reserva en torno a 11 millones de euros para acometer esta infraestructura educativa, que estará especializada en la formación en las materias de edificación y obras públicas, y en instalación y mantenimiento. En total, el centro tendrá una capacidad para 660 alumnos y se ubicará en un área con una gran cantidad de servicios próximos, como son gasolineras, restaurantes especializados en comida rápida o supermercados.

De esta forma, en breve, el consistorio vila-realense estará en condiciones de ceder la parcela a la Conselleria, con el fin de que el organismo autonómico active la maquinaria para licitar, adjudicar e iniciar la construcción de este centro integrado de FP. Una construcción que se estima que se prolongará entre 15 y 18 meses desde el momento en el que arranquen los trabajos.

En su visita al barrio del Hospital, donde ha aprovechado para atender las sugerencias y peticiones del vecindario, Benlloch ha hecho hincapié en que "aún queda mucho por hacer”. Al respecto, ha reseñado proyectos como la ampliación y mejora del colegio Pascual Nácher, que está en tramitación; la nueva comisaría de Policía Nacional, que ya dispone de solar y que está consignada en los Presupuestos Generales del Estado; el proyecto que opta a la financiación de fondos europeos para la conversión del Convent Espai d’Art en el centro cultural el Hospital, con una inversión valorada en 4 millones de euros; el futuro traslado de la Concejalía de Sostenibilidad al inmueble rehabilitado del Molí la Vila; la construcción de un edificio para la Escuela Oficial de Idiomas junto al Palacio de Justicia; la apertura de nuevos establecimientos en la zona comercial, además de la mencionada construcción del centro integrado de FP.

"Aún quedan empastres por arreglar"

Finalmente, Benlloch ha reconocido que “a pesar de todo lo hecho y toda la transformación que ha sufrido el barrio, siempre quedan empastres por arreglar”, y se ha referido al aparcamiento subterráneo del BUC, que sigue inacabado y sin poder utilizarse. El alcalde ha señalado que "fue un error la decisión del PP de construir este parking", con 420 plazas, en el que se invirtieron unos 4 millones de euros y donde habría aún que destinar un millón de euros para su finalización. “Hoy por hoy, no encontramos ninguna empresa que quiera acabar las obras y gestionar el aparcamiento, porque no es rentable, y el Ayuntamiento en este momento no tiene capacidad económica para rescatarlo y convertirlo en un parking público, y por eso no es ahora una prioridad, ya que además hemos generado mucho espacio de aparcamiento en el barrio”.

En su visita, el alcalde se ha reunido con representantes de la asociación de vecinos del Cristo del Hospital, presidida por Jesús Notari, para explicarles los diferentes proyectos que afectan al barrio y abordar las diferentes cuestiones de interés para el vecindario. Asimismo, también ha mantenido un encuentro con las responsables del colegio Consolación, la superiora de la comunidad de hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, Encarna Moñino, y la directora académica, Inmaculada Borillo, para estrechar lazos y ampliar la colaboración con un centro educativo "de referencia para este barrio".