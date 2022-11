L’Encesa marca el compte enrere per al Nadal a Vila-real

Els carrers i places de Vila-real tenen des d’ahir un element més de decoració. La tradicional Encesa dels llums, que s’han instal·lat a les principals vies urbanes de la ciutat, posa en marxa el compte enrere per a les festes de Nadal.

La reina de les festes del 2022, María Carmona, i les dames de la seua cort d’honor van estar les encarregades de prémer el botó que posava en marxa l’enllumenat nadalenc que, a més, és el preàmbul de la Fira de Santa Caterina, que tindrà lloc demà, esdeveniment que s’estrena com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic.

Prèviament a l’encesa, la companyia vila-realenca Visitants va animar els carrers del centre amb un espectacle del qual van disfrutar veïns de totes les edats.

En total, són més de 200 els motius nadalencs que ja decoren i il·luminen els carrers de Vila-real, amb la principal característica que es tracta de lluminàries de baix consum, «que asseguren l’eficiència energètica, en un moment especialment complicat per l’increment de la factura de la llum», explica el regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal.

Per altra banda, l’edil assegura que «la il·luminació nadalenca és un element imprescindible per a la dinamització comercial i social de la ciutat durant aquestes festes». I afig Madrigal que «per això hem apostat per buscar solucions per a garantir aquest enllumenat especial amb un estalvi energètic que reduïsca els costos i que, a més, arribe a tots els barris».