Vila-real aposta de manera ferma per adaptar els estudis de la Formació Professional (FP) a les necessitats de les empreses de la comarca i de la província, pel que fa a mà d’obra especialitzada. Així s'ha abordat hui en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) en una taula redona i les activitats prèvies en les quals han participat representants de l’àmbit educatiu, empresarial i de l’administració, per tal de debatre al voltant dels nous reptes de l’FP davant la demanda dels sectors productius.

La jornada, organitzada per la Regidoria d’Educació, ha estat inaugurada per l’alcalde, José Benlloch, qui ha assegurat que «en un món volàtil, incert i en el qual els canvis es produeixen amb gran rapidesa, la Formació Professional és clau per a ajudar les empreses a fer front a aquests reptes».

Per al primer edil, la província de Castelló, per les seues característiques socioeconòmiques, té un gran potencial per a la creació d’ocupació vinculada a aquesta formació especialitzada, però «és necessari adaptar l’oferta a la demanda i ser capaços de desenvolupar estudis que s’ajusten amb rapidesa a les necessitats del teixit productiu, i per això es necessari treballar des de l’administració i també comptar amb la implicació dels centres educatius», ha afegit.

Quatre centres a Vila-real

Benlloch ha recordat que a Vila-real són quatre els centres que ofereixen FP --Fundació Flors, Miralcamp, Tàrrega i Broch i Llop-- i «treballem per a comptar amb dos més», al referir-se al quart institut i, de manera especial, al nou centre integrat d’FP especialitzat en edificació i obra civil, que «donarà resposta a un sector molt necessitat de mà d’obra qualificada com és la construcció. En els dos casos estem a punt d’obtindre els terrenys per a la construcció d’aquests centres i em consta que la Generalitat té fons per a posar-los en marxa». Al respecte, també ha deixat clara l’aposta perquè el quart IES també ajuste la seua oferta formativa a aquest repte.

Benlloch s'ha fet ressò i ha posat en valor les oportunitats que brinden a les comarques castellonenques infraestructures com l’aeroport i el port de Castelló però, de manera especial, ha posat l’accent en grans projectes amb un gran potencial en la creació d’ocupació com són la central d’Amazon a Onda, la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt i el futur port sec de Vila-real, que es construirà en l’accés sud a la ciutat --als terrenys d’Espai Vila-real-- i estarà especialitzat en el sector ceràmic. Per això, l’alcalde confia en «treballar tots junts, per a tirar endavant i superar tots els reptes».

Els ponents

La taula redona en la qual s'han abordat hui els reptes presents i futurs de l’FP a la Comunitat ha comptat amb la participació del director general de Formació Professional, Manuel Gomicia; la directora general de l’Aeroport de Castelló, Blanca Marín; els inspectors d’educació Gisela Morales i Alejandro Amposta; el president d’Asebec, Juan Vicente Bono; José Moreno, professor de Formació Professional del centre Fundació Flors; i Sabina Rashydova, alumna d’FP del mateix centre. L’acte celebrat a la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), també ha comptat amb la regidora d’Educació, Aida Beteta, i amb la participació presencial d’alumnat i professorat del col·legi Fundació Flors, mentre que els instituts Miralcamp i Francesc Tàrrega han seguit la jornada de manera telemàtica.