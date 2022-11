El pleno de la corporación municipal de Vila-real ha ratificado la concesión de tres nuevas medallas de oro de la ciudad. Lo ha hecho, con el voto favorable de todos los grupos políticos a dos de ellas, aunque una tercera no ha logrado la unanimidad deseada, por el voto en contra de Compromís, lo que rompe una costumbre no escrita de más de una década, que ha fundamentado en la unanimidad la concesión de distinciones municipales a personas, entidades y empresas.

De esta forma, todos los ediles del consistorio han apoyado sin fisuras la medalla de oro de Vila-real al Grupo Porcelanosa, coincidiendo con sus 50 años de presencia en la ciudad, así como al humorista gráfico Enric Arenís Quique, colaborador durante muchos años del periódico Mediterráneo.

Sin consenso por primera vez desde hace más de una década

Sin embargo, esa tradicional unanimidad se ha roto en el caso de la medalla a la orden carmelita de Vila-real, por cuanto la formación liderada por Maria Fajardo ha plasmado la negativa a apoyar esta decisión "porque consideramos que no es el momento", tomando como base las denuncias de presuntos abusos cometidos por un religioso carmelita en los años setenta en el seminario de la orden en la ciudad. Fajardo ha matizado que "no pretendemos menospreciar la labor de esta orden, que ha sido importante"; e incluso ha reconocido que las posibles víctimas "recuerdan de manera positiva su paso por este colegio".

Al respecto, el alcalde, José Benlloch, ha reconocido que los hechos pueden estar ahí, pero ha insistido en que no son unos hechos juzgados. "Nuestra función no es la de ser jueces y, en base a eso, intento no extralimitarme en mis funciones como alcalde", ha explicado Benlloch. Y ha añadido que "no podemos dejarnos arrastrar por la agenda mediática, no es la función que tiene esta institución".

Además, Benlloch ha recordado que se han dado casos de personas, incluso ya condenadas por los tribunales, que formaban parte, "por ejemplo, de partidos políticos y no nos hemos planteado y movilizado socialmente inhabilitar a una entidad u organización porque alguno de sus miembros haya tenido una actitud deleznable".

Los méritos

Por su parte, la concejala de Relaciones Institucionales, Noelia Samblás, ha destacado los méritos por los que el consistorio ha decidido reconocer a Porcelanosa, la orden carmelita de Vila-real y al dibujante Quique. Respecto a los carmelitas, Samblás ha aseverado que ha sido una orden "fundamental en la historia y el progreso de nuestra ciudad". Presentes en Vila-real desde hace más de 400 años, "su labor ha sido pieza clave en la construcción de la comunidad local, como lo es en la actualidad en el barrio y en el ámbito docente, porque no cabe duda de que la Comunidad Carmelita, ha ayudado a que este municipio sea mejor, solidario, abierto, integrador e inclusivo".

Grupo empresarial

En el caso de Porcelanosa, la concesión de la Medalla de Oro quiere distinguir la trayectoria de un grupo empresarial que celebra su 50 aniversario, fundado por los Hijos Predilectos de la ciudad José Soriano y los hermanos Manuel y Héctor Colonques. “Todo un referente mundial, un ejemplo de empresa familiar y local con vocación exportadora, internacional, innovadora, vanguardista, y con visión de futuro, que desde Vila-real, la población que la vio nacer, ha conseguido vender en todo el mundo y convertirse en uno de los principales productores de cerámica. Una empresa al servicio de la reactivación económica y social de su ciudad natal, que ha ayudado a tejer la Vila-real que conocemos hoy y es clave en la nueva Vila-real del siglo XXI”, ha afirmado.

Historia de Vila-real en forma de viñetas

Finalmente, el humorista gráfico Enric Arenós Cortés, conocido popularmente como Quique, recibirá la Medalla de Oro de la ciudad por su “larga trayectoria e implicación con su ciudad natal” a la que ha donado su obra, con más de 30.000 viñetas publicadas durante 65 años. La concejala ha finalizado su intervención felicitando a los cuatro distinguidos “a los que tenemos que agradecer siempre todo lo que han aportado a Vila-real, y lo que representan para nosotros”.

Hijo predilecto a título póstumo

Además, el pleno de la corporación municipal vila-realense también ha aprobado por unanimidad otorgar, a título póstumo, la consideración de Hijo Predilecto al médico y veterinario Diego Dualde Pérez, como "agradecimiento y reconocimiento por su trayectoria científica e innovadora en un momento en que no era fácil encontrar los recursos para investigar, aportando conocimientos científicos que hoy en día todavía se continúan enseñando”.

Más acuerdos

Por otro lado, en la sesión plenaria se ha aprobado por unanimidad la propuesta de solicitud a la Conselleria de Educación del reajuste de anualidades para las obras de mejora y ampliación de los colegios Concepción Arenal y Pascual Nácher en el marco del plan Edificant. El concejal de Territorio, Emilio Obiol, ha detallado que la propuesta que se eleva al Consell pasa por reasignar la anualidad económica prevista en 2022 -100.000 euros para cada uno de los proyectos- que pasaría al próximo año. Obiol ha reconocido la preocupación del equipo de gobierno por la situación actual de incremento de los costes, que ha hecho que varias obras municipales hayan quedado desiertas. El concejal ha recordado que la inversión prevista por la Conselleria de Educación en ambos centros escolares alcanza los 3 millones de euros, “un dinero que no queremos perder”, por lo que ha confiado en que la Conselleria cubra el posible incremento de costes para hacer posible la ejecución de las obras.

En materia de Servicios Sociales, todos los grupos municipales han votado a favor de la aprobación inicial de la nueva ordenanza del servicio de ayuda a domicilio. Finalmente, el pleno también ha acordado los festivos locales para el próximo año que, como es habitual, serán el 17 de mayo, festividad del patrón Sant Pasqual, y el 26 de diciembre, día de Sant Esteve.

Asimismo, se ha aprobado reclamar al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial los 625.000 euros que se requieren para volver a licitar los dos proyectos de modernización de áreas empresariales que no se adjudicaron al quedar los procedimientos desiertos, a causa del incremento de costes energéticos y de materiales en la obra pública, lo que provocó que ninguna empresa presentara oferta alguna.