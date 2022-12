La seu de la Universitat CEU Cardenal Herrera de Castelló va estar ahir el lloc on es van reunir l’alcalde de Vila-real, José Benlloch, i el director d’aquest campus, José María Mira de Orduña. La trobada ha servit per a estrényer llaços institucionals i de col·laboració entre l’Ajuntament i el centre universitari de la capital de la Plana.

El primer edil vila-realenc ha valorat de manera molt positiva aquesta reunió, que s’emmarca en «la forta vocació de Vila-real com a ciutat universitària i educadora» i amb la qual «volem reforçar les vies de comunicació i treball conjunt amb la Universitat CEU Cardenal Herrera, una institució acadèmica que compta entre el seu alumnat i professorat amb un important número de vila-realencs i vila-realenques i que és peça fonamental del teixit universitari de la nostra província».

Compromís en benefici de la societat

Per part seua, el director de la Universitat CEU Cardenal Herrera de Castelló s’ha mostrat molt satisfet després de la trobada que ha mantingut amb l’alcalde de Vila-real, municipi d’on prové un centenar dels seus estudiants. José María Mira de Orduña ha destacat, així mateix, «el compromís del CEU per col·laborar amb els poders públics en benefici de la societat vila-realenca i la comunitat universitària».

No és la primera vegada que ambdues institucions mantenen converses per a realitzar actuacions conjuntes a la ciutat. Com a exemple va estar la reunió que el gener del 2019 va mantindre Benlloch amb l’aleshores vicerector de Desenvolupament Estratègic i Comunicació del CEU Cardenal Herrera, José Manuel Amiguet --en la qual també va estar present el malauradament desaparegut José Manuel Llaneza, com a vicepresident del Villarreal CF--, per tal d’avançar en la implantació a Vila-real dels estudis de grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, aprofitant la infraestructura ja constituïda del centre de tecnificació esportiva, així com la resta d’espais per a l’esport de titularitat municipal.

En aquell moment, Amiguet va assenyalar que «el nostre projecte educatiu és un projecte de futur, basat en una vocació eminentment internacional, amb més d’un 30% del nostre alumnat procedent d’altres països».