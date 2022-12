El servei d’autobús urbà gratuït de Vila-real, conegut com a Groguet, millora l’accessibilitat i seguretat en les seues parades amb la incorporació de 10 plataformes modernes i versàtils que facilitaran als usuaris la utilització d’aquest transport públic. A més, contribuiran a potenciar la mobilitat.

L’actuació prevista per l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Vila-real inclou la col·locació de peces modulars en diferents parades del bus, tot i que el procés començarà amb una prova pilot que consistirà amb la instal·lació de tres d’aquestes estructures amb la finalitat de testar la seua funcionalitat i acceptació entre els veïns.

Des del departament municipal incideixen en els avantatges que suposaran les noves plataformes, ja que aquestes facilitaran que l’autobús s’ajuste a la vora de la parada, a manera d’andana, millorant de «manera important» l’accessibilitat. Al mateix temps, també impedirà que altres vehicles ocupen l’espai reservat per a la parada del Groguet, incrementant així la seguretat viària i reduint el perill per als viatgers.

D’altra banda, aquesta acció també augmentarà la mobilitat per al vianant perquè ampliarà la vorera i generarà un espai per a l’espera del bus sense obstaculitzar els passos de zebra. A més, una de les plataformes també incorporarà un espai amb carril bici, que té la finalitat de no interrompre la circulació dels ciclistes.

Sistema de mòduls

La tecnologia que s’emprarà per a la construcció d’aquestes plataformes es basa principalment en un sistema de mòduls, amb el que es permet transformar fàcilment l’espai urbà i crear aquestes estructures per a millorar l’accessibilitat i la seguretat en les parades de l’autobús. A més, el material amb el qual estan fabricades és plàstic reciclat, la qual cosa garanteix un menor impacte al medi ambient.

«L’autobús urbà Groguet és una aposta d’aquest equip de govern per la mobilitat sostenible, un transport públic gratuït que molt pocs municipis tenen i que ara farà un nou salt en la seua modernització amb la incorporació de les millores previstes en el nou contracte de gestió», com assegura el regidor responsable de l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Vila-real, Emilio M. Obiol. Demà comença el procés d’instal·lació d’aquestes plataformes, amb càrrec al nou contracte del servei de transport urbà de viatgers adjudicat recentment, que ja contemplava aquesta millora. Així, no suposarà cap cost extra per a les arques municipals, tal com ha remarcat Obiol.

Primera ubicació

La primera infraestructura es ficarà en la parada de la cantonada ubicada en l'avinguda Francesc Tàrrega amb el carrer Ignasi Vergara. Per altra banda, el dimecres, 7 de desembre, està prevista començar les tasques per renovar la parada del bus Groguet situada al voltant del carrer Constitució amb l'avinguda Cardenal Tarancón. Finalment, el divendres, 9 de desembre, s'instal·larà una altra plataforma que, en aquest cas, incorpora un espai de carril bici, en la parada de l'avinguda Grècia amb l'avinguda Corts Valencianes.

Al ser desmuntables, en cas de produir-se modificacions en la ruta o realitzar-se obres en la via pública, les plataformes podrien traslladar-se a altres punts.