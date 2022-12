El projecte Planalab, en el qual participen l’Ajuntament de Vila-real i la Universitat Jaume I, a través de la Seu de la Plana, va clausurar ahir el taller Vila-real, molt més que patrimoni, amb el qual s’ha tractat d’apropar als alumnes de secundària de la ciutat el patrimoni local.

Més de 200 estudiants dels centres IES Francesc Tàrrega, IES Broch i Llop, IES Miralcamp, Fundació Flors i dels col·legis Verge del Carme, Consolació, Bisbe Pont i Santa Maria han participat en aquesta iniciativa, clausurada amb un xicotet congrés on els joves van poder presentar els projectes en els que han treballat en les darreres setmanes.

El regidor d’Innovació, Ciència i Universitats, Eduardo Pérez; la vicerectora de Cultura de l’UJI, Carmen Lázar; l’arquitecte tècnic i expert en patrimoni Fermín Font; i Irene Gómez Frias, de la Universitat de València, van participar en la jornada d’ahir.

Valoració i coneixement

Els tallers han tingut com a objectiu principal que els joves valoraren i conegueren de primera mà el patrimoni urbà, ja siga l’agrari, l’industrial, el religiós o l’hidràulic i, alhora, aprofundiren també en les seues singularitats.

Tanmateix, s’han abordat els patrimonis intangibles «com poden ser receptes, fires com ara les de Santa Caterina, dites o balls populars», va explicar a l’inici del programa la tècnica d’ARAE Patrimoni, Ángela López, una de les especialistes al capdavant de la coordinació de l’activitat. I és que com diuen els professionals en la matèria, no es pot valorar allò que no es coneix, especialment pel que fa al patrimoni local.