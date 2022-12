Vila-real celebrarà desena edició de la Setmana Tàrrega, amb la qual es ret homenatge a la figura de l'il·lustre guitarrista Francesc Tàrrega, Fill Predilecte de la ciutat, a través d'un festival únic en el món en el qual s'interpreta l'obra completa de l'autor i que a més consolida la seua faceta didàctica i investigadora a través de classes magistrals. El festival, organitzat per l'Institut per al Desenvolupament Musical (IDM) amb el patrocini de l'Ajuntament de Vila-real i l'Institut Valencià de Cultura, al costat de la col·laboració de nombroses institucions acadèmiques i culturals, tant nacionals com internacionals, se celebrarà del 17 al 23 de desembre i portarà a Vila-real als principals especialistes en la figura de l'insigne músic.

“Des de l'Ajuntament de Vila-real estem compromesos amb la promoció de la figura i el llegat de Tàrrega. Per això, duem a terme accions durant tot l'any, com la col·laboració amb l'Orquestra de Pols i Pua Francisco Tárrega, que manté una programació estable durant tot l'any, amb el Festival Internacional Tàrrega que organitza l'Ajuntament de Benicàssim i també organitzant els actes institucionals del 15 de desembre, Dia Internacional de Francesc Tàrrega, en el qual també posem en valor el treball de l'aula de guitarra del Conservatori de Música Mestre Goterris”, explica la regidora de Cultura, Rosario Royo, qui també agraeix la important labor de l’IDM per a mantindre viva la figura de Tàrrega.

Difondre l'obra del compositor vila-realenc

La Setmana Tàrrega és un festival internacional que des dels seus orígens té com a principal objectiu estudiar i difondre l'obra completa de Francesc Tàrrega des de la seua terra natal i projectar la seua figura en el panorama musical internacional. Es tracta, a més, de l'únic festival a tot el món en el qual anualment s'interpreta la integral de concert de les composicions del músic vila-realenc, reunint especialistes internacionals per a l'estudi del seu llegat, la qual cosa li ha permés erigir-se internacionalment com la principal veu autoritzada respecte a l'obra de Tàrrega.

El director de l'esdeveniment musical, David Eres Brun, ha assenyalat satisfet que “la desena edició de la Setmana Tàrrega ens regala una triple celebració: el desé aniversari del vessant acadèmic, amb les classes magistrals d'experts de tot el món, la commemoració dels 10 anys de la Integral Tàrrega i la consolidació del Congrés Internacional Francesc Tàrrega, que celebra la seua tercera edició. Rubriquem així tota una dècada aprofundint en la meravellosa obra de Tàrrega i fomentant la projecció internacional de la seua figura des de la seua terra natal".

Congrés internacional

Dins del programa d'enguany, destaca la celebració del Congrés Internacional els dies 17 i 18 de desembre, en els quals s'aprofundirà en la investigació de la seua obra, figura i llegat. El dilluns arribarà la Integral Tàrrega, que traslladarà els seus concerts a l'Institut Francesc Tàrrega, amb la finalitat d'acostar als estudiants a l'obra de l'autor. Alumnes dels diferents centres educatius passaran pel centre durant tota la jornada per a escoltar les peces del gran compositor. Els concertistes encarregats de la celebració de la Integral Tàrrega en aquesta edició seran Ana Archilés, Jonathan Parkin i David Eres Brun, conjuminant la promoció dels artistes de la regió a la destacada trajectòria internacional dels intèrprets.

Paral·lelament, del 17 al 23 de desembre, i també emmarcades en la Setmana Tàrrega, hi ha previstes classes magistrals tots els dies en línia. Les classes magistrals d'excel·lència escènica, impartides pel destacat especialista Joan Enric Puig (màster en Sofrologia Caycediana), aprofundiran en la relaxació dinàmica i les tècniques per a la interpretació musical en escena. Per part seua, Jonathan Parkin, guitarrista britànic de destacada trajectòria internacional, serà l'encarregat d'impartir les classes magistrals de guitarra. Tota la informació sobre les activitats es pot consultar a la web semanatarrega.com