L’església arxiprestal de Vila-real tornarà a convertir-se en un escenari d’excepció per a acollir el concert de Nadal del Cicle de Música Clàssica, que impulsa l’associació Crea Escena, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura. La cita serà, com és habitual, el 26 de desembre, i en aquesta ocasió s’interpretarà la Messa di Gloria, de Giacomo Puccini, que compartirà protagonisme amb l’estrena d’una nova composició del Fill Predilecte de Vila-real Rafael Beltrán Moner. Es tracta del Te Deum Laudamos, que per primera vegada s’interpretarà, coincidint amb aquest concert especial que posa banda sonora al Nadal a Vila-real.

La regidora de l’àrea, Rosario Royo, va presentar ahir la cita, en la qual participaran l’orquestra Art Creare i els cors Tutte Voci i Juan Ramón Herrero, a més dels solistes Manuel Valero (tenor) i Pablo López (baríton), tot sota la direcció de Josep Gil. Royo va estar acompanyada per Héctor Chabrera, representant de Crea Escena, així com per José Luis Liarte, del cor Tutte Voci, i Manuel Torada, del cor Juan Ramón Herrero.

Terra de músics

«Vila-real és terra de músics, intèrprets i compositors, bressol d’artistes amb una gran qualitat en diferents disciplines que han donat projecció a la nostra ciutat», va afirmar Royo. I va fer especial menció al vila-realenc Rafael Beltrán «qui continua aportant el seu talent per a enriquir el nostre llegat cultural i fer-nos gaudir de la seua música».

Per part seua, Héctor Chabrera, de Crea Escena, va incidir en la qualitat de la peça de Puccini que s’interpretarà en el concert de Nadal. Messa di Gloria és una de les composicions més destacades de l’autor nascut a la Toscana «i també una de les més complexes, per les variacions dels registres», per la qual cosa enalteix el treball dels intèrprets d’aquest concert.

Alhora, Chabrera va posar l’accent en «el privilegi que suposa estrenar una nova composició de Rafael Beltrán i fer-ho en la seua presència i això ens dona l’oportunitat d’establir una comunicació amb l’autor i intercanviar impressions, la qual cosa ens enriqueix i ajuda a posar en escena l’obra».

Finalment, tant Torada com Liarte van manifestar la satisfacció que suposa per als seus cors participar en el concert de Nadal de Vila-real i es van mostrar molt agraïts per aquesta oportunitat.