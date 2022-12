Un any més, com cada 15 de desembre, Vila-real ha retut hui homenatge al seu músic més prestigiós amb els actes del Dia Internacional de Francesc Tàrrega, Fill Predilecte de la ciutat, amb motiu del 113é aniversari de la seua mort.

La corporació municipal, encapçalada per l'alcalde, José Benlloch, així com la reina de les festes, Maria Carmona, i les dames, representants del Conservatori Mestre Goterris, la Unió Musical La Lira i membres d'associacions culturals de la ciutat, han participat en les ceremònies commemoratives.

A la plaça de Bayarri s'ha realitzat l'homenatge al monument a Tàrrega, amb l’actuació d'Alejandro del Pino, alumne del Conservatori Mestre Goterris, que ha interpretat dos peces del compositor. Seguidament, la comitiva oficial ha realitzat la visita i homenatge a la casa natalícia de Tàrrega, al Raval de Sant Pasqual.

Els actes han finalitzat a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, on ha tingut lloc l'audició acadèmica de guitarra dels alumnes del Conservatori Mestre Goterris i la Gala internacional de guitarra.

Tresors sobre Tàrrega a l'Arxiu Municipal

Un exemple de la magnitud d’aquest ínclit compositor vila-realenc és que l’Arxiu Municipal atresora 460 fitxers sobre la seua vida, obra i llegat. Una xifra «molt considerable», com explica l’arxivera María José Vallés, que inclou retalls de premsa, fotografies, programes de concerts de Tàrrega o dels seus deixebles, com Josefina Robledo, homenatges, cartes i, per descomptat, partitures o arranjaments musicals fets per l’autor.

Tots els veïns o curiosos que vulguen conéixer amb més profunditat la seua figura han d’apropar-se a l’Arxiu, on, per exemple, el retall de periòdic més antic que podran trobar sobre Tàrrega és de l’Heraldo de Castellón del 1910.