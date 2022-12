A més d’acollir el concert de solistes de l’IES Broch i Llop, el saló d’actes de la Caixa Rural de Vila-real s'ha inundat aquest divendres per la vesprada de reivindicació acadèmica. Aprofitant aquesta actuació, l’institut ha demanat una vegada més a la Conselleria d’Educació que torne a implantar el batxillerat musical al centre, després de perdre aquest curs aquests estudis amb l’entrada de la nova llei educativa.

Tal com ha explicat la directora, Lucía Adsuara, el Broch i Llop comptava l’any 2004 amb, entre altres, un batxillerat musical i un altre de dibuix. Amb l’aparició de la Lomce el 2012, aquestes dues modalitats es van unir en una, formant un batxillerat artístic. Aquest curs, amb la Lomloe, s’ha tornat a escindir aquesta formació i ara tenen un batxillerat de dibuix, però no el musical amb el qual disposaven des d’un principi. «Com no podem comptar amb aquest batxillerat, hem perdut 22 alumnes aquest curs», lamenta.

L’institut fa mesos que treballa per tractar de recuperar-lo. Un informe de la direcció territorial veu favorablement que torne aquest batxillerat, però encara estan esperant la resposta de conselleria a nivell València. «Necessitem tindre ja la confirmació per a poder planificar el pròxim curs», exclama. En un primer moment, la Generalitat els havia denegat l’opció de tindre el batxiller musical perquè «Vila-real no té un conservatori de música oficial».

«Restablir-lo al nostre centre no suposaria cap despesa extra per a l'Administració, ja que disposem de professorat de música amb plaça definitiva al centre, així com amb dues aules de música equipades per poder impartit-lo. Aquestes circumstàncies fan que continuem sol·licitant la seua reimplantació a les administracions que els correspon. No té sentit que tenint totes les condicions per poder impartir aquest batxillerat, els alumnes s'hagen de desplaçar a altres llocs de la província on sí que es dona», ha desgranat la directora durant el seu discurs a l'acte.