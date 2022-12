L'Ajuntament de Vila-real no sol·licitarà al Villarreal CF que valencianitze el nom del camp de futbol, malgrat ser de titularitat municipal. Així s'ha decidit al ple ordinari del mes de desembre, l'últim de l'any, després que no haja tirat endavant la moció presentada al respecte pel grup municipal de Compromís, que només ha rebut el suport del regidor d'Unides Podem, José Ramón Ventura Chalmeta, mentre que la resta de partits polítics (PSPV, PP, Ciutadans i Vox) han votat en contra.

El vot negatiu del grup socialista al consistori vila-realenc -que disposa de majoria absoluta i que haguera pogut decantar la balança a favor de la proposta de Compromís- l'ha explicada el regidor de Territori, Emilio Obiol, qui ha fet referència al conveni signat entre l'Ajuntament i el Villarreal CF el juny de 2016 i qui ha destacat que "és un acord que el consistori ha de complir i fer complir".

Les lletres del conveni de 2016

En concret, Obiol ha explicat que en l'apartat sisé d'aquest conveni "s'estipula que el Villarreal CF té el dret d'usar i explotar a efectes comercials la denominació per a l'estadi municipal que en cada moment millor s'adeqüe als interessos dels publicitants i al major reclam i potenciació de la infraestructura com a plataforma publicitària".

Per la seua banda, des de Compromís, la seua portaveu, Maria Fajardo, ha defensat la postura del seu grup que, ha dit, "només fa que traslladar al plenari el manifest impulsat per diferents entitats vila-realenques (Socarrats, Lluïsos, Cèltic Submarí i Centre Excursionista) i que a hores d'ara ja supera les 2.000 adhesions d'aficionats i de veïns en general.

Cap problema en usar la denominació Estadi de la Ceràmica

En qualsevol cas, els representants dels partits que han votat en contra de la proposta de denominació en valencià de l'Estadi de la Ceràmica han coincidit -a excepció de Vox que ha defensat la seua predilecció de la utilització del castellà i que, a més, ha deixat caure que el camp de futbol és propietat del Villarreal CF quan és de titularitat municipal- en què "no hi ha cap problema" en usar la forma valenciana, independentment de la seua retolació oficial com a Estadio de la Cerámica.

Fins i tot, en l'himne del centenari del Villarreal CF, que ahir es va estrenar, s'anomena al camp de futbol del Madrigal como a Estadi de la Ceràmica.

De fet, el regidor Obiol s'ha referit al fet que, fins i tot, la senyalització que es va implantar mesos enrere en les principals vies urbanes de la ciutat, i que va comptar amb el suport econòmic del club que presideix Fernando Roig, es refereix al camp de futbol com Estadi de la Ceràmica, en valencià, acomplint al Reglament de Normalització Lingüística i a les diferents lleis autonòmiques per a protegir i promocionar l'ús de la llengua autòctona.