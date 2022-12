L'alcalde i responsable de la Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real, José Benlloch, ha donat la benvinguda hui a les 30 persones que participaran en una nova edició del taller d'ocupació en les especialitats d'atenció sociosanitària, agricultura i jardineria. Benlloch ha posat en relleu que l'ocupació i les persones són una prioritat per a l'actual equip de govern, una aposta que s'ha traduït en prop de 12 milions d'euros destinats a programes d'ocupació en els últims cinc anys.

Aquesta xifra continuarà creixent perquè, tal com ha anunciat el primer edil, la Regidoria d'Economia ha aconseguit nova subvenció de la Generalitat Valenciana de prop de 600.000 euros per a una altra edició del programa T’Avalem dirigit a menors de 30 anys. Aquest nou programa permetrà ocupar i formar a 20 persones en els mòduls d'obrer i electricista, que s'implicaran en el projecte de millora del Termet, a través de la rehabilitació dels edificis municipals.

Una gran oportunitat

“Estem totalment convençuts de la gran oportunitat que suposen aquests programes d'ocupació per a oferir una eixida laboral, al mateix temps que els participants poden formar-se i accedir a una certificació professional”, ha remarcat. “Per això, malgrat la complicada situació econòmica de l'Ajuntament de Vila-real, continuem impulsant plans i en els últims anys han sigut prop de 1.000 persones les que s'han beneficiat de tindre una experiència laboral gràcies al consistori”, afig.

En aquest sentit, el primer edil ha agraït el treball dels tècnics de la Regidoria d'Economia, amb Lluís Juan al capdavant, “un esforç que ha fet possible que Vila-real siga un referent en l'impuls als plans d'ocupació”. “Això, unit al gran dinamisme del nostre teixit empresarial i econòmic, ens manté com la ciutat de més de 40.000 habitants de la Comunitat Valenciana amb menys atur; és un orgull però no és suficient, perquè mentre hi haja una persona sense ocupació continuarem treballant per a generar noves oportunitats”, afirma.

Benlloch ha animat als participants a “aprofitar aquesta experiència laboral i formativa” durant l'any vinent. Aquesta edició del taller d'ocupació compta amb 30 beneficiaris, als quals se suma un equip docent de sis persones, als qui l'alcalde també ha agraït la seua implicació.

Atenció sociosanitària, jardineria i agricultura

El consistori ha obtingut una subvenció de 755.000 euros, a través de Labora, per a poder dur-ho a terme, i consta de tres mòduls: atenció sociosanitària, jardineria i agricultura, amb deu participants en cadascun d'ells. A més de rebre formació, els beneficiaris realitzaran pràctiques. En el cas de l'especialitat d'atenció sociosanitària, les pràctiques es desenvoluparan la residència de majors Verge de Gràcia; el mòdul d'agricultura realitzarà les pràctiques en l'estació experimental agrària de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) i consistiran en la creació d'un hort urbà; en el cas de l'especialitat de jardineria, les pràctiques també es duran a terme en l'estació experimental i el jardí de Jaume I.

L'alcalde ha remarcat que aquestes especialitats s'han triat perquè “es tracta d'àmbits en els existeix falta de personal qualificat i pot haver-hi moltes oportunitats laborals en el futur”.