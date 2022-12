La Universitat Popular llança una nova campanya, la número 73, amb més d'una dotzena de cursos que ofereixen l'oportunitat d'accedir a formació en diferents disciplines així com una alternativa de temps lliure per a la població adulta. En aquesta nova edició, es consolida l'oferta formativa en àrees molt demandades com ara anglés, informàtica i noves tecnologies, restauració de mobles, calats i artesania tradicional com boixets, labor de retalls (patchwork), pintura, taller de memòria o balls, entre altres.

Els cursos es desenvoluparan de febrer a maig, encara que el període d'inscripció està obert ja, bé de manera presencial a l'Ajuntament o a través de la seu electrònica. La regidora responsable de la Universitat Popular, Rosario Royo, ha subratllat que la Universitat Popular s'emmarca en els objectius de “Ciutat Educadora, en la qual la formació ha de mantindre's al llarg de la vida, facilitant el desenvolupament i aprenentatge de diferents disciplines”. Iniciativa capdavantera a la província A més, la regidora ha recordat que la Universitat Popular de Vila-real, creada en 1986, és considerada una de les pioneres de la província de Castelló. Aquest projecte “es manté com una proposta formativa per a dinamitzar la creativitat, crear vincles culturals entre la ciutadania i oferir altres formes d'ocupació del temps lliure. Així mateix, fomenta les tradicions més arrelades de la nostra comarca i promou la conservació de treballs artesanals dels nostres avantpassats”, afirma. El termini d'inscripció per als diferents cursos està ja obert i es mantindrà fins a completar les places. En total, s'ofereixen més de 320 places en les 13 disciplines que conformen la campanya. Del 25 al 29 de gener es procedirà al pagament de la inscripció per part de les persones admeses, el dia i hora establits per a cada curs en el tauler d'anuncis de la Casa dels Mundina, i els cursos arrancaran el 20 de febrer. Les persones interessades, que han de ser majors de 16 anys, poden matricular-se en un màxim de tres cursos. A més, tindran preferència les persones empadronades a Vila-real. Els usuaris podran acollir-se a les reduccions previstes en les ordenances o actes d'aprovació de preus públics, aportant la corresponent documentació acreditativa.