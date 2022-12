Sense mascaretes obligatòries ni distàncies de seguretat com a mesures de prevenció contra la covid-19, una vegada alçades les restriccions per part de les autoritats autonòmiques. Així ha obert aquesta vesprada les portes la Fira de Nadal de Vila-real que, novament en l’avinguda de la Murà, s'ha inaugurar amb un espectacle d’animació i amb la presència de nombrosos veïns i una representació de la corporació municipal, encapçalada per la primera tinent d’alcalde, Silvia Gómez; i el regidor de Comerç, Diego Vila; així com de la reina de les festes, Maria Carmona, i dames de la seua cort d’honor.

Vila-real cierra La Murà para dar forma a 1.300 m² de Fira de Nadal Es tracta d’un recinte que ocupa una superfície aproximada de 1.300 metres quadrats i que s’estén entre l’avinguda del Cedre i el carrer de Ramón y Cajal, i en el qual hi ha una de les atraccions de major èxit d’aquesta iniciativa, com és la pista de gel. Una pista de gel que es complementa amb els populars cavallets i diferents parades de venda de productes típics, especialment els relacionats amb la gastronomia. A més, també es reserva una zona per a la realització de les diferents activitats que s’inclouen dins la programació de la Fira de Nadal, entre les quals hi ha rondalles valencianes, actuacions musicals, contacontes, manualitats i jocs, a més de la celebració de les campanades amb gallets de clementines. L’horari d'obertura de la Fira de Nadal és de les 10.00 a les 14.00 i de 17.00 a 20.30 hores. El dia de Nadal s'obri només pel matí i el de Cap d'Any per la vesprada.