«No ha estat gens fàcil la negociació amb el PSOE». Així defineix el senador castellonenc per Compromís, Carles Mulet, la negociació in extremis que va acabar amb l’acord amb el Govern central perquè l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) inicie el 2023 els tràmits per a suprimir la «pasarel·la infernal» --com l’anomena la portaveu de la formació, Maria Fajardo--, que salva en l’actualitat les vies del ferrocarril, una intervenció que ha d’anar acompanyada per la construcció d’un pas soterrani entre les vies.

El Gobierno mueve ficha para eliminar la pasarela de la estación de Vila-real Un compromís de l’Executiu que lidera el president, Pedro Sánchez, per a suprimir la passarel·la de l'estació de Vila-real fruit de les negociacions d’última hora entre el diputat nacionalista Joan Baldoví i el cap de gabinet de la ministra d’Hisenda per tal de pactar el desbloqueig de la supressió de la passarel·la. Un acord que, com es mostra a la captura de pantalla dels whatsapps que intercanviaren Mulet i Baldoví, es va produir minuts abans d’aprovar-se els pressupostos generals de l’Estat (PGE) a la Cambra Alta, finalment, amb el vot favorable de Compromís. El pacte no modifica els PGE i Adif inclourà l’obra dins la seua assignació econòmica anual.