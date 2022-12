L'Ajuntament de Vila-real fomenta el consum del producte estrela de l'agricultura local a través de la campanya Taronges a l’escola, que farà arribar més de 8.000 quilos de cítrics de productors locals als col·legis de la ciutat. A més, amb motiu de les festes nadalenques i en el marc de la Fira de Nadal, el dissabte 31 de desembre se celebrarà una Nit de cap d'any alternativa per als xiquets i xiquetes, amb campanades infantils al migdia, en les quals els gallets de taronja substituiran al tradicional raïm.

La campanya Taronges a l’escola, que des de fa anys impulsa la Regidoria d'Agricultura, va arrancar el mes de novembre passat en un total de 15 centres educatius –tots els col·legis d'Infantil i Primària, el Centre d'Educació Especial La Panderola i el centre infantil El Solet- on ja s'han repartit més de 3.000 quilos de celemenules.

“Amb aquesta iniciativa no sols col·laborem amb els agricultures locals per a promocionar i ajudar-los a donar eixida als seus productes sinó que també afavorim el consum de taronges de proximitat i de qualitat perquè els més xicotets adquirisquen hàbits d'alimentació saludables i sostenibles”, explica el regidor responsable de l'àrea d'Agricultura, José Ramón Ventura Chalmeta. El repartiment de les taronges es va iniciar al novembre i es realitza de manera quinzenal. La previsió és fer arribar més de 8.000 quilos de clemenules durant tota la campanya als 15 col·legis que participen, de manera que seran més de 4.000 els xiquets i xiquetes que podran degustar aquesta fruita a les seues escoles.

D'altra banda, els cítrics vila-realencs també protagonitzaran les campanades infantils que la Regidoria de Comerç ha organitzat aquest dissabte 31 de desembre com a part de les activitats de dinamització de la Fira de Nadal. Així, aquesta Nit de cap d'any alternativa per als més xicotets començarà a les 12.00 hores i en lloc de l'habitual raïm, es repartiran gallets de taronja per a prendre durant les campanades improvisades.

L'activitat comptarà a més amb un espectacle d'animació.