A menys de 72 hores perquè Melcior, Gaspar i Baltasar arriben a Vila-real, els voluntaris de la Joventut Antoniana rematen els detalls i les carrosses que desfilaran pels carrers de la ciutat en la tradicional cavalcada que aquesta entitat organitza des de fa 90 anys. Un esdeveniment en el qual centenars de veus, especialment dels més menuts, entonaran el popular tirorí, la cançoneta quasi obligatòria perquè els Reis d’Orient deixen els regals que portaran al llarg de la nit i el dia de Reis a les llars de la ciutat.

Precisament, també els antonians, com a organitzadors de totes les activitats relacionades amb els Mags de l’Orient, han començat hui a rebre els primers encàrrecs perquè Melcior, Gaspar i Baltasar visiten les llars de la ciutat. No podran ser totes, però la voluntat és, com sempre, arribar al major nombre de cases per a complaure les voluntats dels xiquets i també dels adults. I, com de costum, allà on no arriben presencialment, deixaran els regals que omplin d’il·lusió els cors de grans i menuts vila-realencs.

Formalitzar les reserves

Els encàrrecs per a les visites encara poden realitzar-se en la seu de la Joventut Antoniana, al convent dels franciscans, al llarg de les jornades de demà i dimecres, en horari d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 21.00 hores, així com mitjançant el web joventutantoniana.org. Cal recordar que Ses Majestats començaran a passar per les llars de la ciutat immediatament després de finalitzar la cavalcada i la recepció per part de les autoritats en l’ajuntament i continuaran fins a arribar al migdia del 6 de gener.

A més, els antonians incorporen en aquesta edició de la Festa de Reis, la possibilitat que la ciutadania de Vila-real puga donar resposta i fer realitat, de manera solidària, al desig de xiquets de famílies necessitades.