Tota una vida fent betlems a la seua casa, primer de portes cap a endins, en la intimitat de la llar; i des de fa dues dècades oberts al públic i participant en el tradicional concurs que organitza la Congregació de Lluïsos, el qual ja ha guanyat en set ocasions.

Toni Carmona busca el temps suficient durant l’any, compaginant el seu treball a un concessionari de cotxes i la seua tasca com a president de la Junta de Festes de Vila-real, per a anar elaborant, a poc a poc, les peces i noves creacions que donen forma al naixement de cada Nadal, sempre diferents dels d’anys anteriors.

“Enguany he volgut canviar el model, com ja vaig fer fa set o huit anys, de manera que he optat pels diorames, que són una sèrie d’escenes bíbliques”, explica Carmona, qui afig que “es tracta d’una especialitat en la qual has de cuidar d’una manera especial els detalls, perquè la gent que ve a veure-ho es fixa molt en cada raconet i cada element”.

Aquesta vegada, quatre escenes

En aquesta ocasió, aquest artista vila-realenc ha reproduït quatre escenes: un mercadet; l’anunciació a Maria, diorama en el qual al fons aprofita per a representar l’anunciació als pastors; la fugida a Egipte; i el Naixement, amb l’adoració dels Reis d’Orient inclosa.

Es tracta d’un treball quasi de xinesos, però que alhora “m’allibera i m’ajuda a desestressar-me”, afirma Carmona. I a això s’afig la satisfacció que són centenars els ciutadans, i també alumnes dels col·legis de la ciutat, que visiten i gaudeixen de les seues creacions nadalenques.

Quant als materials que utilitza per a donar forma al que són autèntiques obres d’art, Carmona utilitza suro premsat per a fer edificis o mobles, o envasos de iogurt per a beure per a fer marraixes de vi, en una aposta pel reciclatge d’elements d’ús quotidià.