L’Ajuntament de Vila-real destinarà un milió d’euros durant els pròxims dos anys per a garantir el manteniment de les vies urbanes i camins rurals del terme municipal. El departament de Serveis Públics ultima la licitació del nou contracte que assegurarà la realització de treballs de manera periòdica, així com la resposta ràpida a les incidències urgents, per a mantindre en estat òptim l’asfalt de carrers i camins del terme.

El nou contracte substituirà al que ha estat en vigor durant els dos últims anys, adjudicat a l’empresa Becsa-Simetria, i que ha suposat una inversió de 435.500 euros anuals per al manteniment d’aquestes vies urbanes i rurals. La licitació d’aquest servei va en la línia del pla extraordinari de reajustament i priorització pressupostària anunciat per l’alcalde, José Benlloch, que posa el focus en el manteniment dels serveis públics i l’ajuda a les persones com a prioritat davant la difícil situació econòmica del consistori. El regidor de l’àrea, Xus Madrigal, subratlla la importància d’aquesta mesura, que durant l’últim any va permetre asfaltar més d’11.000 metres quadrats només en vies urbanes, als quals cal sumar les intervencions en les rurals. «Aquest manteniment és fonamental per a una mobilitat segura dels vehicles i, en el cas de les vies rurals, per a facilitar l’activitat agrícola al municipi».