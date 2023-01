L'auditori Municipal de Vila-real acull el pròxim 10 de febrer (divendres), la 23a gala dels Premis Poble, coincidint amb les festes fundacionals que la ciutat celebra per commemorar el 749é aniversari de l'atorgament de la carta pobla per part del rei Jaume I.

En aquesta ocasió, es guardonarà als vila-realencs, Pascual Canós, María Pilar Safont y Cristian Pardo. Així ho ha anunciat Juanjo Clemente, director de la revista Poble i organitzador de l'esdeveniment que ja és tota una tradició pel mes de febrer a Vila-real, qui ha estat acompanyat per la regidora de Cultura, Rosario Royo. A més, Clemente ha explicat que l'espectacle comptarà amb l'actuació del mag Alexander i la participació del grup de dolçainers i tabaleters El Trull i del Grup de Danses El Roser per a donar la benvinguda als invitats, així com del violoncel·lista Alfons Rochera, el qual interpretarà peces del compositor vila-realenc Francesc Tàrrega junt amb el pianista Roberto Mousiño, i amb la dansa de Clara Torres i les imatges d'Álvaro Beltrán.

Recuperació de peces

Com és habitual, la gala dels Premis Poble té com una de les seues característiques la recuperació de peces que, en aquesta ocasió, retrà homenatge a Vila-real amb melodies populars, amb arranjaments del mestre i Fill Predilecte de la ciutat, Rafael Beltrán, que estaran interpretades pels cors escolars dels col·legis Botànic Calduch i Concepció Arenal. Les veus infantils estaran acompanyades per la música de José Vicente Broch, al llaüt; Santiago Campos i Francisco Ruíz, a les guitarres; i Sergi Andreu, a la bandúrria.

La regidora Royo ha agraït a Poble i el seu equip "el treball que fan per tal de mantindre les tradicions i la cultura del nostre municipi; alhora que descobreixen sovint a persones que poden passar desapercebudes, però que tenen una trajectòria que les fan mereixedores d'un reconeixement"

Quant als reconeixements dels Premis Poble d'enguany, Clemente ha destacat la trajectòria dels tres ciutadans de Vila-real que pujaran a l'escenari de l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, el pròxim 10 de febrer, per a rebre l'homenatge de la seua ciutat. Aquests són:

Pascual Canós Cotolí

Es tracta d'un avançat en la seua època com a il·lustrador i dissenyador. És pioner en el disseny ceràmic industrial, va constituir un punt d'inflexió en el sector ceràmic espanyol. El vila-realenc va incorporar el tramat litogràfic a la serigrafia aplicada en la decoració de la ceràmica industrial, va apostar per la conversió del revestiment sanitari per a donar-li un valor decoratiu i de disseny. Ha dut a terme més de 8.000 dissenys ceràmics i nombrosos dibuixos per a anuncis publicitaris, revistes i marques de taronges i ha pintat més de 250 llenços. Alumne de Román Catalán i Gimeno Barón, ha treballat per a grans agències publicitàries del país, sempre a l'avantguarda. A més, destaca la seua trajectòria com a artista en la pintura.

Ha sigut mereixedor d'importants reconeixements com el premi Nacional de Disseny de l'Institut de Promoció Industrial, o el de Millor dissenyador en la Trobada de Dissenyadors Professionals.

Maria Pilar Safont Jordá

Acumula una gran trajectòria com a investigadora en l'aprenentatge de l'anglés com a tercera llengua. La doctora i professora titular de l'UJI de sociolingüística de llengua anglesa i investigadora del grup de Lingüística Aplicada a l'Ensenyament és una de les expertes millor valorades d´Europa.

Ha sigut la primera espanyola electa a presidir l'Associació Internacional de Multilingüisme, entitat que compta amb nombrosos científics de reconegut prestigi internacional procedents d'universitats i centres d'investigació de tot el món. A més, ha dirigit nombrosos projectes i tesis doctorals sobre la competència pràctica en multilingües i el vincle entre els xiquets i el seu desenvolupament. És membre de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva d'Espanya, Finlàndia, Àustria i Noruega. D'altra banda, cap que destacar també que forma part del consell editorial de les revistes científiques millor valorades del món.

Cristian Pardo Nácher

És el primer arxiver valencià i vila-realenc que treballa a l'arxiu de la Noblesa de Toledo i el primer a accedir i ocupar-se de tota la documentació escrita en valencià. Perquè malgrat la seua joventut, és funcionari de carrera del Ministeri de Cultura i Esport, Màster en Arxivística i en Història Moderna, compta amb una maduresa i experiència professional que ho converteix en un investigador de referència en tot el país. El doctor en Geografia i història amb excel·lent cum laude és l'impulsor de defensar totes les llengües cooficials en l'Arxiu Nacional. És un gran estudiós de la història agrària i són especialment reveladors els seus descobriments entorn de l'Assut i les més importants infraestructures hidràuliques del país.