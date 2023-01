La Matxà de Sant Antoni celebra enguany el seu 50é aniversari i, per a commemorar-ho, la Congregació de Lluïsos, en col·laboració amb l’Ajuntament de Vila-real, han preparat una programació especial. L’alcalde, José Benlloch, ha acompanyat hui els representants dels Lluïsos Pau Safont i David Pitarch, a més de la regidora de Tradicions, Noelia Samblás, en la presentació del 50é aniversari d'aquesta tradicional cercavila, que s'erigeix com un homenatge a l’especial relació de Vila-real amb els animals i que s’emmarca, a més, en el 150é aniversari d'aquesta congregació vila-realenca.

“La Matxà de Sant Antoni, que es va poder recuperar a Vila-real fa 50 anys gràcies a l’impuls dels Lluïsos i, en particular, de Manuel Cerisuelo i Luis Giménez, suposa, sobretot, un homenatge als animalets, part de les nostres famílies, que ens permet mantindre les arrels i les tradicions, el nostre cor de poble”, ha destacat Benlloch.

Nova sensibilitat amb el benestar animal

En aquesta línia, l’alcalde ha posat en relleu “la nova sensibilitat en l’atenció als animals” que impregna també la nova Vila-real del segle XXI, avalada per les accions impulsades per l’Ajuntament en els últims anys, com la creació de la primera Regidoria de Benestar Animal de la ciutat. “Amb la Matxà, Els Lluïsos ens ajuden a posar el focus per un dia en els animalets i recordar-nos que, més enllà de la companyia que ens fan i el gaudi que fem d’ells, les mascotes també tenen les seues necessitats”, incideix.

Benlloch ha fet també una menció especial a la forta tradició vila-realenca amb els animals, especialment amb les cavalleries -que es reflecteix també en la tradició del tir i arrossegament- i en el gos rater valencià, el fusterier, que amb importants arrels a Vila-real, ha aconseguit enguany el reconeixement com a raça internacional.

Des de finals del segle XV

L’alcalde recorda que la celebració de la festa de Sant Antoni està documentada per primera vegada a l’ermita de Vila-real finals del segle XV, tot i que no va ser fins a principis del XX quan es va incorporar la desfilada de cavalleries i ramat. “A poc a poc, a mesura que Vila-real es transformava en ciutat, aquest costum es va anar perdent, fins que un grup de Lluïsos decideix recuperar-la i donar-li el format que hui coneixem en l’any 1973, tot coincidint amb el centenari de la congregació”, apunta Benlloch, per a qui, “si no fora per entitats com Els Lluïsos, aquestes tradicions s’hagueren perdut”.

“Ser la ciutat més xicoteta o el més gran entre els xicotets sense oblidar mai d’on venim i qui som és una de les nostres fortaleses, i no seria possible sense Els Lluïsos”, abunda. Per aquest motiu, l’Ajuntament signarà enguany un conveni especial amb l’entitat per a ajudar-la en la commemoració del seu 150é aniversari, en la línia dels acords amb altres col·lectius que han celebrat aniversaris. “Us anime a preparar un aniversari a l’alçada del que han suposat els Lluïsos per a Vila-real, per deixar testimoni de la rellevància de l’entitat. L’Ajuntament estarà al vostre costat”, els ha assegurat, perquè, “en aquesta nova Vila-real del segle XXI encara és més important no perdre les arrels”.

La cita de dilluns

Quant al 50é aniversari de la Matxà, arrancarà el divendres, a les 19.00 hores, amb una exposició de fotografies de la desfilada i benedicció dels animals a la capella de la seu social dels Lluïsos. A més, es retrà homenatge a les dos persones que van apostar l'any 1973 per recuperar la tradició perduda de la Matxà: Manuel Cerisuelo i Luis Giménez.

Els representants de l’entitat han detallat les activitats previstes durant el cap de setmana, que comptaran amb una romeria de carros i cavalls, amb la participació de l’Associació de Tir i Arrossegament, que recorrerà les avingudes la Murà, Pius XII, Portugal i Cedre, fins a tornar als Lluïsos, a partir de les 11.00 hores del dissabte.

A la vesprada, hi haurà l’actuació musical de Los Simples a la plaça Mossén Ballester (18.30 h.) i diumenge, una missa en honor a sant Antoni (13.00 h.) i una taula redona (18.30 h.) amb representants d’altres pobles amb tradició de Sant Antoni com són Canals, Vilanova i Cinctorres. Dilluns, vespra de Sant Antoni, se celebrarà la popular Matxà, a partir de les 19.30 hores, amb benedicció de mascotes i repartiment de 3.500 rotllos.

D’altra banda, la Regidoria de Tradicions prepara per al dia 17 la tradicional festa de Sant Antoni a l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia, amb una missa a les 13.00 hores i repartiment de 1.350 panets, dels quals 50 seran sense gluten.