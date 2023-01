L’acusat descens de les temperatures i l’ambient hivernal que encara no s’havia viscut pràcticament fins a hora no ha estat un obstacle perquè centenars de veïns de Vila-real tragueren als seus animals i mascotes a passejar en grup, en el marc de la tradicional Matxà de Sant Antoni que, fa ara mig segle, va recuperar la Congregació de Lluïsos després d’anys sense realitzar-se.

En aquell moment, en 1973, la junta de la qual formaven part Manuel Cerisuelo i Luis Gimeno --ambdós van rebre dies enrere el reconeixement de l’entitat per aquella fita-- va estar l’encarregada de recobrar de manera plena un esdeveniment que, a més, formava part de la cultura i la tradició etnològica d’un municipi que aleshores tenia al voltant de 35.000 habitants.

Un nou impuls

I 50 anys després, és la junta presidida per Javier Andreu, qui celebra amb tota la intensitat que ha permés la retirada de totes les restriccions a què va obligar la pandèmia de la covid-19, la multitudinària benedicció dels animals i posterior cercavila, al final del qual s'han repartit els 3.500 rotllos elaborats per a l’ocasió al popular Forn de Garrofa.

Com de costum, els gossos han estat les mascotes més nombroses en un esdeveniment en el qual no han faltat altres animalets, com ara gats, diferents tipus d’ocells, tortugues, peixets o, per descomptat, els habituals cavalls tirant dels carros o muntats pels genets, com a clar homenatge als ases que, dècades enrere, eren part fonamental en treballs de camp.

I tampoc ha faltat a la Matxà de Sant Antoni la degustació de rotllets d’anís durant el trajecte, mullats amb mistela, i la típica foguera que ha mitigat la fresca.