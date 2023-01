Aprofitant la celebració del novè aniversari de la formació, Podem Vila-real ha celebrat aquest dissabte una assemblea extraordinària, tot tenint com a horitzó les eleccions municipals i autonòmiques que se celebraran el proper maig. L’acte, que ha acollit la majoria de militants i alguns inscrits del cercle de Podem de la localitat, així com militants d’Esquerra Unida i persones independents, ha sigut presentat per África Montilla i ha comptat amb les intervencions de José Ramon Ventura Chalmeta, actual regidor de l’equip de govern i candidat a l’alcaldia, i Alejandro Moreno, portaveu local de Podem.

Ventura Chalmeta ha fet una relació dels assoliments del grup municipal de confluència d’esquerres. Per una banda, aquells centrats en la regidoria d’Agricultura, Transició Energètica i Sostenibilitat (l’ocupada per ell) i, per altra, del caràcter transversal de la regidoria.

Pel que fa a Moreno, el portaveu ha destacat les dificultats per a dur a terme el programa de confluència d’esquerres, en haver de formar part d’un govern municipal sota la majoria absoluta del PSOE: «l’existència de majories absolutes dificulta molt la implementació d’iniciatives d’altres partits, sovint considerades irrellevants pel majoritari, tot i haver algunes proximitats ideològiques».

En el bloc d’intervencions dels assistents, la representant d’AFIM, Soraya Porta, ha reivindicat un espai públic on l’associació puga atendre les necessitats psicosocials de les persones LGTBI, ja que actualment, ni els Serveis Socials Municipals ni cap altra entitat pública o privada donen cap resposta. La proposta fou recollida per unanimitat i des del cercle s'ha convidat a fer ús de la seu de Podem ( carrerJaume Roig. 27) per a desenvolupar diverses activitats d’AFIM. Altres temes han sigut la incorporació de contenidors de residus orgànics als carrers de Vila-real i l’estat del projecte d’eliminació de la passarel·la de l’estació de tren i la seua substitució per un pas subterrani.