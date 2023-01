Més de 1.500 són les persones que, des que va obrir les seues portes el passat 2 de desembre, han visitat l’exposició Ars Mechanicae, enginyeria medieval en Espanya, que ocupa la sala social de la Comunitat de Regants de Vila-real i que romandrà oferta fins el pròxim divendres 10 de febrer.

Una quantitat de visitants en la qual s’inclouen uns 450 alumnes de centres educatius vila-realencs, interessats per la cultura de l’aigua i per les infraestructures construïdes al llarg de la història per aprofitar l’aigua dels rius i crear riquesa al seu voltant.

El secretari del Sindicat de Regs, Manuel Bonet, explica que especialment fructífer quant a visites va ser el període de Nadal, «quan va vindre gent que tornava a casa per a aquestes festes i viu al Regne Unit, França o el Marroc, entre altres indrets del món».

Un balanç "molt positiu"

I afig que la valoració que es fa des de la Comunitat de Regants «és molt positiva perquè, a més, la gent que encara no havia vist la sala restaurada l’ha pogut gaudir, ja que en cada visita també aprofitem per a explicar alguna cosa d’aquest espai. A més, l’exposició resulta molt interessant pel fet que està relacionada amb l’aigua amb la qual estem tan vinculats els regants d’aquesta ciutat».

Molins fariners, ponts que salven llits de rius o les construccions que permeten retindre l’aigua són algunes de les maquetes que es poden contemplar, amb tota mena de detalls, en la mostra que ocupa el recinte del Sindicat de Regs de Vila-real. I entre aquestes infraestructures es troba l’assut del Termet, com a exemple internacional d’enginyeria.

La col·lecció ha estat cedida per la Fundació Juanelo Turriano, «a la qual agraïm la seua implicació en aquesta mostra. Un agraïment que fem extensiu a l’Ajuntament i a XiCaes de la Fundació Caixa Rural Vila-real», afirma Bonet.