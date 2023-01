Té 21 anys i estudia quart d’Infermeria a la Universitat Jaume I de Castelló. El seu nom és Gracia Gumbau Costa i és la reina de les festes de Vila-real per al 2023.

Amb evidents lligams amb les tradicions locals, és membre de la junta de la Congregació de Filles de Maria Immaculada i pertany a l’associació de bombos i tabals de la Germandat del Sant Sepulcre, de manera que en la Setmana Santa desfila tocant el tabal al costat de la imatge del Crist Jacent, obra de l’escultor José Ortells.

El passat 13 de gener es va formalitzar el teu nomenament com a reina de les festes de Vila-real per al 2023. Com vas viure l’acte?

Va ser un dia molt bonic per a les dames i per a mi, encara que el vam viure amb molts nervis. I sí, estàvem nervioses però a la vegada teníem ganes que es produïra aquest moment; entre totes ens comboiàvem i ens donàvem suport i això va ser important.

I com va ser allò de convertir-te en la màxima representant festiva de la teua ciutat. D’on venen aquesta passió i aquestes ganes?

Al final és una cosa que he viscut a casa des de sempre. La meua mare, Adela Costa, va ser dama infantil i també major, com la meua tia Suni Gumbau, la germana del meu pare, Héctor. Aleshores entraves a les cases i el primer que veies era una foto d’elles amb el vestit de festera. A més, amb Maria Carmona, reina del 2022, compatisc carrera i en els últims anys he tingut l’honor d’acompanyar-la durant el seu regnat i era com allò de dir que jo també volia.

La teua vinculació a les tradicions del poble ve de llarg...

Jo estic a la junta de la Puríssima i també als bombos i tabals del Sant Sepulcre. I és que la meua família estpa molt lligada des de sempre a la Setmana Santa.

I eres de penya?

Soc d’una penya que es va crear l’any anterior a la pandèmia, que es diu Ja m’han liat. Ens agrada viure la festa al carrer.

Com van els preparatius per al moment de la proclamació, a finals d’abril? Ja tens els vestits triats?

Encara estem mirant els colors i les teles, perquè encara que m’agrada molt el blau perquè soc molt purissimera, mai se sap al final quin color elegiré. De tota manera, el que més il·lusió em fa és portar els complements que va portar la meua mare, i també la meua tia, quan van ser festeres.

A banda de la proclamació, quins són els actes de les festes, tant les de Sant Pasqual com les de la Mare de Déu de Gràcia, que esperes amb més força?

Tinc moltes ganes de viure ja com a representant festiva la baixà de la patrona, perquè és un acte molt emotiu i amb una gran participació dels veïnat. A més tinc una gran vinculació a la nostra Mare de Déu, ja que soc de les poques xiques del poble amb el nom de la Verge de Vila-real. També em fa especial il·lusió viure el moment de la foguera que s’encén en acabar-se la processó de Sant Pasqual, una foguera que simbolitza que cremem allò roín per deixar pas a coses bones.

Per últim, en el futur i per la teua vocació com infermera... et veus treballant ací o prefereixes exercir la teua faena en altres països?

Tinc l’espineta d’eixir fora, però un parell d’anys, per a després tornar ací amb la intenció de treballar en l’Hospital de la Plana, que és un gran hospital. Des de xicoteta hem anat a l’estiu a Andorra i és un lloc on m’agradaria estar un temps per a després tornar.