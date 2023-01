Justes i jocs medievals es colen a les festes fundacionals de Vila-real

Les festes fundacionals que celebrarà Vila-real al llarg del mes de febrer inclouran enguany destacades novetats. I és que veïns i visitants tindran l’ocasió de gaudir no només del mercat medieval, que tindrà lloc del 24 al 26 de febrer, sinó també d’una jornada de jocs i una granja-escola per als més menuts (divendres, 17) i una innovadora exhibició de justes medievals per a la vesprada del dissabte, 18.

Aquesta serà la primera vegada que a Vila-real s’organitzen activitats complementàries al popular mercat i en dates diferents de les que es realitza aquesta proposta, en la qual es poden adquirir productes artesanals i d’alimentació. A més, i també durant el matí del divendres 17, els xiquets tindran l’oportunitat d’aprendre oficis tradicionals, com ara el de fuster, a la vegada que a la plaça Major hi haurà atraccions d’època, una ludoteca i una granja-escola amb diferents animals. Implicació de regidories i entitats La iniciativa forma part de la programació de les festes en les quals Vila-real commemora la concessió de la carta pobla per part de Jaume I, el 20 de febrer de l’any 1274, i que suposa el preàmbul d’unes celebracions molt més intenses el pròxim 2024, quan la ciutat complirà els seus set segles i mig d’història. Per a elaborar la programació es va crear un grup de treball en el qual estan implicades les regidories de Turisme, Cultura i Tradicions, a més de la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi), l’Associació d’Hostaleria i Oci (Ashiovi), la Federació de Veïns, la Comissió de Penyes i l’historiador i exdirector de l’Arxiu Municipal, Vicent Gil. En aquest context, serà a partir del 17 de febrer quan comencen els actes centrals de les festes fundacionals, amb la decoració dels aparadors dels establiments comercials i de restauració amb motius medievals. A més, aquests últims oferiran menús de l’època. I també aquest cap de setmana, en concret el diumenge, 19 tindran lloc les cites principals de les celebracions, com són el record a Jaume I, el lliurament dels premis 20 de Febrer i l’homenatge a la reina i dames del 2022.