El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el periodista Antonio García Ferreras; y cantantes como Bisbal, Raphael, Luz Casal, Elton John o Gurrichaga se pasearon en la tarde de ayer por el escenario del Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner en forma de personajes latrerianos del humorista castellonense de mayor proyección en la actualidad.

Carlos Latre no defraudó a un entregado público, entre los que se encontraban representantes de la empresa Porcelanosa y del Ayuntamiento de Vila-real, con el alcalde José Benlloch a la cabeza. Y es que fue la mercantil vila-realense la que patrocinó el espectáculo en el marco de los actos por el 50º aniversario del nacimiento de esta firma que, pese a su imparable crecimiento e internacionalización, mantienen su sede en la ciudad que la ha visto avanzar.

Un escenario lleno de personajes

Fue un espectáculo que, como señaló Latre a Mediterráneo, «llenó el escenario del Auditori de artistas y personajes personalizados para la ciudad de Vila-real. En este contexto, no faltó el presidente Sánchez, «que aterrizó en su Falcon el el aeropuerto de Castellón», o la realización de un especial de Al Rojo Vivo de Ferreras con Vila-real como gran protagonista. Latre explicó a este rotativo que esta es, por el momento, la única actuación que realizará en la provincia.

De cómo Carlos Latre llega a Vila-real para ofrecer un espectáculo en el que caracterizó ayer a un centenar de personajes, explicó que «tengo una buena relación con Porcelanosa y la familia Colonques de hace años y tuvo la oportunidad de hacer una actuación privada para ellos hace poco y les encantó, de manera que me dijeron que esto lo teníamos que repetir pero como un regalo de Porcelanosa a Vila-real, para la ciudad que tanto tanto les había dado. Y mi respuesta fue instantánea: ¿Dónde hay que firmar?». Asimismo, también tiene buena relación con el Villarreal CF, que no faltó en un evento adaptado ex profeso para la ocasión.

Los actos del 50º aniversario de Porcelanosa para el resto del año

Los actos por el medio siglo de vida de Porcelanosa continuarán en febrero, con la colaboración de la empresa vila-realense en la Gala de l’Esport de Vila-real. Y el 24 de marzo se inaugurará la casa de acogida Sant Pasqual El Pati para personas sin hogar de Cáritas. El 1 de abril llegará la representación de Laquima Vere, la pasión musical de la Semana Santa local; y el 14 de mayo la firma colabora en otra edición de Vila-real Talent. En junio, julio y agosto habrá exposiciones especiales.

En septiembre, la mercantil patrocinará el tapiz de la ofrenda floral a la Mare de Déu de Gràcia; en octubre y noviembre se implicará en la Ruta de la Tapa y las Jornadas Gastronómicas. Y como clausura de su 50º aniversario, el 19 de noviembre tendrá lugar un piromusical con motivo de la festividad de Santa Cecilia.