Vila-real sumarà a la seua xarxa de recursos assistencials un centre de referència en matèria de salut mental. Així ho ha ratificat el comissionat de la Presidència de la Generalitat Valenciana en Salut Mental, Rafael Tabares, en una recent visita a la ciutat per a reunir-se amb l'alcalde, José Benlloch, i conéixer de primera mà el treball que l'Ajuntament, en aliança amb entitats que treballen en l'àmbit de la salut mental, ha realitzat durant l'última dècada.

Així, l'alcalde ha explicat que, després d'aquesta trobada, “el comissionat ha ratificat la inclusió de Vila-real en la planificació d'infraestructures dins del Pla Valencià d'Acció en Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, i ha anunciat que comença ja a treballar en l'expedient per a la construcció d'un centre de referència en salut mental a la ciutat”.

La nova Vila-real del segle XXI

Benlloch ha mostrat la seua satisfacció perquè “aquest nou servei, que s'emmarca en el projecte de la nova Vila-real del segle XXI, ens permetrà avançar encara més en l'atenció a la salut mental, un camp en el qual Vila-real sens dubte ha obert un camí i ha demostrat el seu lideratge gràcies a tot el treball realitzat de la mà de la societat civil”.

En aquest sentit, l'alcalde ha subratllat que “sens dubte l'elecció de Vila-real per a la construcció d'aquest centre de referència de salut mental és fruit d'aquest treball previ per a crear una potent xarxa de recursos”. Precisament durant la seua visita a Vila-real, el comissionat de la Presidència de la Generalitat en Salut Mental, Rafael Tabares, va tindre l'oportunitat de visitar algunes de les instal·lacions que la Fundación Manantial gestiona a Vila-real, com el Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) o la planta de producció de xampinyons, Vilamico, una empresa d'economia social pionera a la província.

Visita amb la Fundació Manantial

En la visita, també van participar el president de la Fundación Manantial, Francisco Sardina, així com la directora general, Elena Biurrun, la responsable de l'àrea tècnica i d'innovació de la Fundació, Sara Toledano, i la coordinadora de recursos i projectes de la Fundación Manantial a la Comunitat Valenciana, Salomé Castelló, els quals van detallar a Tabares tots els serveis que ofereixen a Vila-real, on a més compten amb la residència Santa Ana i un centre especial d'ocupació.

“El president Ximo Puig ha demostrat que la salut mental és un tema que preocupa i ocupa a la Generalitat Valenciana i ara és el moment de desplegar el Pla d'Acció en Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives" José Benlloch - Alcalde de Vila-real

“El president Ximo Puig ha demostrat que la salut mental és un tema que preocupa i ocupa a la Generalitat Valenciana i ara és el moment de desplegar el Pla d'Acció en Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, a través del qual es canalitzaran els fons i ajudes de la Unió Europea destinats a la millora de la xarxa assistencial per a les persones amb problemes de salut mental”, remarca Benlloch.

Necessitats tècniques

Durant la reunió amb el comissionat, en la qual també van participar la primera tinenta d'alcalde i regidora de Serveis Socials, Silvia Gómez, i el tinent d'alcalde de Territori, Emilio Obiol, es van abordar les necessitats tècniques i d'espai per a aquest futur centre de referència de salut mental. Així, es requereix un local del voltant de 1.000 metres quadrats per a donar cabuda a tots els serveis que es prestaran, de manera que l'equip de govern ja ha preseleccionat aquest emplaçament per a poder posar-lo a la disposició de la Generalitat en el menor termini de temps possible. L'alcalde i l'edil de Territori van visitar fa uns mesos, al costat d'un equip de tècnics, un local que els tècnics de la Generalitat veuen idoni.