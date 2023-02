Les sales de conferències i d’actes de la Fundació Caixa Rural Vila-real acullen des d’ahir fins dijous les activitats de la cinquena edició del Congrés de Muntanya que organitzen el Centre Excursionista de Vila-real i el Club Muntanya, amb la col·laboració de la Caixa Rural, l’Ajuntament i la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana.

Un taller d’orientació per a senderistes va obrir a la vesprada el programa d’activitats, impartit per Xavier Llop, que es va completar amb la xarrada Horizontes de Hielo, a càrrec del castellonenc José Manuel Zapata, el qual suma al seu currículum muntanyenc experiències als Pirineus, els Alps, el Kilimanjaro o els cims més elevats de la cordillera dels Andes.

Diferents temàtiques

Per a hui s’ha preparat un taller d’estiraments i exercicis per enfortir el tronc, el qual estarà preparat per Cecilia Llorens que; i Pascual Peris parlarà de l’Aconcagua. Pel que fa al dimecres, el protagonisme el tindran Cistina Latorre Esbrí, qui aprofundirà en la correcta alimentació a l’hora de practicar esports, mentre que el castellonenc Carlos Pitarch parlarà dels seus viatges autosuficients en bicicleta per Mongòlia.

I tancaran dijous el 5é Congrés de Muntanya de Vila-real Cristina i Alejandra Abril, amb un taller de primers auxilis; i la xarrada del que va ser director de Al filo de lo imposible, Sebastián Álvaro.