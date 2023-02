A Vila-real, com també passa a la resta de municipis de les comarques de Castelló i arreu de la Comunitat Valenciana, no hi ha festa sense que, amb més o menys intensitat, la gastronomia faça acte de presència.

I d’això en saben, i molt, entitats com les penyes o les organitzacions veïnals, culturals, socials o, fins i tot, esportives. Com no pot ser d’altra manera, també l’associació d’ames de casa de Vila-real. Un col·lectiu que ahir va celebrar la festivitat de la seua patrona, Santa Àgueda, amb una missa vespertina a la capella del Crist de l’Hospital, copatró de la ciutat junt amb Sant Pasqual i també la Mare de Déu de Gràcia, oficiada per mossén Vicent Gimeno Estornell. Va estar un ofici religiós diferent del d’altres anys, especialment perquè en aquesta ocasió es va estrenar l’himne que el mateix mossén Gimeno ha compost expressament per a aquesta associació que, des de fa més de tres dècades, presideix Conchita Ibáñez. Un cor va interpretar la composició dins una església que, com de costum, es va quedar xicoteta. De gom a gom Posteriorment, les assistents a l’ofici religiós es van traslladar a la seu social de l’entitat que, des de l’any 2011 s’ubica al Passeig de l’estació, en un local rehabilitat en aquell moment amb fons estatals del conegut com a pla Zapatero. L’espai també estava de gom a gom i va ser on les ames de casa van disfrutar d’un suculent berenar, acompanyades d’una ampla representació de regidors de l’Ajuntament, encapçalada per l’alcalde, José Benlloch. Unes 120 ames de casa van participar en unes celebracions que, finalment, es van desenvolupar amb la normalitat habitual en els anys previs a la pandèmia de la covid. Però, fins a acabar el curs el mes de juny, encara en són moltes les activitats que organitzarà aquesta activa associació liderada per Ibáñez. De fet, la cita més immediata és demà dijous, quan a les 19.00 hores tindrà lloc en l’església arxiprestal una missa en memòria de les sòcies que han faltat. I el dia 14, hi haurà la xarrada d’una fisioterapeuta.