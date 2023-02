València, el model per a soterrar la via del tren al seu pas per Vila-real

El model de col·laboració entre administracions que es farà servir per a escometre el projecte de soterrament de la línia de l’AVE al seu pas per la ciutat de València és, en paraules de l’alcalde, José Benlloch, el que hauria de seguir-se per a fer efectiva la mateixa mesura amb les actuals vies del tren que travessen el nucli urbà de Vila-real pel seu extrem est.

«Gràcies al conveni entre l’Ajuntament de València, la Generalitat i l’Estat, la capital de la Comunitat aconseguirà soterrar el traçat de l’AVE i crearà un gran parc en la zona», assenyala el munícep.

I és que, com explica el primer edil vila-realenc, la ciutat «té molt a dir» pel que fa a la proposta que es pretén elevar al Govern central per a iniciar els tràmits perquè el traçat de la línia fèrria transcórrega pel subsol. A més, detalla que hi ha recintes o projectes que, d’una o una altra manera, es veurien afectats per aquesta intervenció, com són la Ciutat Esportiva Pamesa o la futura estació de mercaderies ceràmiques, que l’empresari Fernando Roig planteja construir en l’accés sud de Vila-real, on abans anava el projecte d’Espai Vila-real, davant de Porcelanosa.

Estudi preliminar

Cal recordar que, en el decurs del primer ple ordinari de l’any, el passat 31 de gener, Benlloch va informar que estava ultimant-se l’informe encarregat a un gabinet extern per tal d’anar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb una reclamació «ben fonamentada» per a demanar el soterrament de la via en Vila-real.

En qualsevol cas, l’alcalde reconeix que «hi haurà moltes dificultats en aquest camí», però estan «decidits a fer-ho». A més, incideix en el fet que, per exemple, s’hauran d’habilitar unes vies provisionals, per a les quals es tindrà que triar un traçat el més pròxim possible a l’N-340, per tal de poder perforar el subsol, i soterrar la línia del ferrocarril pel mateix recorregut que té en l’actualitat.