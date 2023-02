L’Ajuntament de Vila-real preveu reforçar enguany la col·laboració amb l’Associació d’Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi) per a fer possible que l’entitat compte amb una seu pròpia en la qual dur a terme activitats de formació i altres projectes que generen oportunitats per a aquest sector.

L’alcalde, José Benlloch, s’ha reunit amb representants de l’entitat, presidida per Emilio Miralles, per a fer balanç de les activitats dutes a terme en 2022 en el marc del conveni subscrit amb l’Ajuntament i que permet impulsar accions al llarg de l’any com la Ruta de la Tapa o les Jornades Gastronòmiques de l’Olla de la Plana.

La trobada ha servit també per a abordar nous projectes i reptes que els hostalers de Vila-real volen impulsar en els pròxims mesos, i de manera especial, la proposta per a comptar amb una seu pròpia. Sobre aquest assumpte, Benlloch considera que es tracta «d’una iniciativa que pot ser molt beneficiosa per al funcionament de l’associació i per a promoure activitats de formació i dinamització d’aquest sector econòmic».

Compromís de l'alcalde

És per això que l’alcalde es compromet al fet que «l’Ajuntament serà ací per a ajudar-los en el que puguem, dins la delicada situació econòmica que tenim», amb l’objectiu que, en el 2023, poder incrementar la dotació del conveni de col·laboració, que actualment és de 60.000 euros, per a facilitar que Ashiovi faça front al lloguer i adequació d’un espai com a seu pròpia.

«Tenim exemples d’altres col·lectius, com la Unió de Comerç Vila-real (Ucovi), als quals l’Ajuntament també ha ajudat a comptar amb un local --en aquest cas al carrer Sant Roc--, que els resulta tremendament útil i que serveix com un punt de referència i un canalitzador d’iniciatives en favor dels comerciants», diu Benlloch.

El primer edil posa l’accent en la projecció i el retorn econòmic positiu que tenen per a l’economia local iniciatives com la Ruta de la Tapa o les Jornades Gastronòmiques de l’Olla de la Plana, que organitzen els hostalers, «amb una mostra de cuina en viu que en els últims anys ha comptat amb la participació de xefs amb estrela Michelin i que situen a Vila-real i a la nostra gastronomia en el mapa a escala nacional».