La Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real i l'Associació Cultural El Guitarró han llançat una nova convocatòria dels Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla que en la seua 26a edició incorporen com a novetat la modalitat de novel·la curta, a més de l'habitual de narrativa breu. La regidora de Normalització Lingüística, Noelia Samblás, i l'escriptor i membre de El Guitarró Vicent Usó han presentat aquest matí la convocatòria, amb la qual es persegueix donar un "nou impuls a aquest certamen que, després de més de 25 anys de trajectòria, és ja un referent en l'àmbit literari del País Valencià i en tot el territori de parla catalana".

Noelia Samblás ha subratllat el compromís de l'Ajuntament de Vila-real amb un premi literari que “forma part del nostre projecte de ciutat, perquè ha aconseguit que Vila-real siga un referent en la nostra llengua”. Samblás ha explicat que el termini de presentació d'obres està obert fins al 19 de març i el lliurament de premis “tornarà als orígens, de manera que l'acte se celebrarà durant les festes patronals de Sant Pasqual, al mes de maig”.

Situar Vila-real en el mapa literari

Per part seua, Vicent Usó ha explicat que l'objectiu d'aquests premis ha sigut, des del seu naixement, “situar a Vila-real en el mapa literari” pel que ha agraït el suport de l'Ajuntament per a fer possible la consolidació del certamen. “Ara, després de 25 edicions, era el moment de donar un nou impuls i hem decidit anar més enllà d'un canvi únicament cosmètic”, apunta Usó, per a qui “la novel·la curta o nouvelle s'ha convertit en un gènere de renovat prestigi en els últims anys i veiem interessant dotar als autors que estan optant per aquesta modalitat de mecanismes per a poder publicar les seues obres”. Així mateix, Usó assenyala que mentre que a les províncies d'Alacant i València existeixen premis literaris amb molta potència, a les comarques de Castelló hi ha un buit que els Premis Maig esperen poder omplir per a reforçar-se com a referents en aquest camp.

En la modalitat de narrativa breu es podran presentar obres de de prosa literària, de tema lliure, escrites en català, inèdites i que no hagen sigut premiades en altres certàmens. L'extensió dels treballs no podrà ser inferior a 3.500 caràcters ni superior a 8.000, espais inclosos. La separació entre línies haurà de ser d'espai i mig.

La nova modalitat

En la modalitat de novel·la curta podran optar al premi, de manera exclusiva, obres de prosa literària, de tema lliure, escrites en català, inèdites i que no hagen sigut premiades en altres certàmens. No s'admetran compilacions de contes o relats. L'extensió de les obres no podrà ser inferior a 130.000 caràcters ni superior a 170.000, espais inclosos. La separació entre línies haurà de ser d'espai i mig.

Les obres poden presentar-se fins al 19 de març de 2023 a través del correu electrònic premismaig@gmail.com i la dotació dels premis serà de 600 euros per a l'obra guanyadora de la modalitat de narrativa breu i de 2.000 euros per a la novel·la curta.

Així mateix, Vicent Usó ha destacat que l'editorial Bromera, “la més important del País Valencià”, publicarà els treballs guanyadors, “de manera que assegurem que puguen tindre una àmplia difusió i que arriben als lectors”.

Finalment, Noelia Samblás ha animat als autors i autores a presentar les seues creacions i ha agraït tant el treball de l'associació El Guitarró com del departament de Normalització Lingüística de l'Ajuntament i de totes les persones que han fet possible aquesta nova edició dels Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla. A més ha tingut un record especial per a l'ex regidor Pasqual Batalla, que dona nom als premis, i que va ser un dels seus màxims impulsors.