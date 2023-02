L’art jove protagonitzarà la desena edició de TEST, la Mostra d’Art i Creativitat de Vila-real, que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura. Pascual Arnal, director de la proposta, assenyala que, enguany, «aquesta iniciativa serà una radiografia de la realitat artística que hi ha al nostre voltant; una oportunitat per a compartir amb el públic què és el que està per arribar, amb tendències emergents, i què és el que comença a coure’s en el món de l’art contemporani des de l’escala més jove dels nous creadors».

El Convent Espai d’Art inaugurarà el dissabte, 4 de març, l’exposició col·lectiva de Gema Quiles, Alejandro Ocaña i Álex Gambín; mentre que la intervenció urbana arribarà en aquest 10é aniversari de TEST de la mà de la il·lustradora i muralista Lidia Cao, qui pintarà la que serà la desena peça del museu obert d’aquesta mostra en el pàrquing d’Herarbo, recentment habilitat per a l’ús del veïnat, al costat mateix de la Séquia Major.

Inspiració

«És un orgull visibilitzar el treball d’artistes que, d’alguna manera, han crescut amb ella, que van començar a desenvolupar la seua carrera artística amb el TEST ja en rodatge», com afirma Arnal, qui confia en què «aquesta espècie de vides paral·leles haja aprofitat per a ser un punt d’inspiració i per a plantar llavor en aquesta generació jove».

Gema Quiles

Gema Quiles (Vila-real, 1994), és graduada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i en l'actualitat està cursant el Programa de Doctorat en Art, Producció i Investigació. Ha pogut desenvolupar el seu treball en l’Akademia Sztuk Pieknych de Wroclaw (Polònia), i a Barcelona, gràcies a la beca Hàbitat Artístic. Els seus projectes han sigut exposats recentment en Seismasuno Projects (Madrid), l’EACC (Castelló) o Volta Art Gallery (València).

Quiles resideix i treballa a València. Centrada en la pintura i l'escultura, la seua obra versa sobre la reinterpretació de la realitat i la creació de nous espais. Espais propis, íntims en el que concerneix el seu desenvolupament, que sorgeixen fruit de la fugida d'un escenari hostil. Utilitza com a referent recursos que trobem en la naturalesa i els paisatges, i mitjançant l'ús de la repetició i la síntesi crea un particular llenguatge.

Alejandro Ocaña

Nascut a Vila-real en 1999, Alejandro Ocaña ha desenvolupat el gruix de la seua carrera professional a València, on resideix des de 2017. Ací es va graduar en Belles Arts. L'artista centra la seua pràctica en processos híbrids entre les arts visuals i les escèniques transitant principalment la performance i la instal·lació, dues disciplines que concep com una unitat. Paral·lelament, pertany al col·lectiu EdredonLab i desenvolupa projectes de mediació en els quals poder cocrear amb altres persones.

La instal·lació escenogràfica Algo que se parece algo a mí y no soy yo és la seua proposta en exclusiva per al TEST 2023. En ella, una vegada més, recorre a les manualitats que lliguen l'infantil amb un halo lúgubre per a dissenyar un escenari post festa capaç de remoure, i inquietar, a l'espectador.

Álex Gambín

L'artista plàstic alacantí Álex Gambín (Callosa de Segura, 1996), estudia a València, on ha assentat la seua activitat professional, el grau de Belles Arts i el Màster de Producció Artística. El seu treball gira entorn dels estudis de la memòria, utilitzant les imatges, mitjançant la traducció a llenguatges plàstics, com a eines útils per a la construcció de propostes reflexives. Ha realitzat diverses exposicions individuals, com a Mapa de Traslado, presentada en Tuesday to Friday (València) en 2021. També ha participat en exposicions col·lectives pel territori espanyol.

Aquest últim any ha començat a formar part de PDP Gallery, galeria que treballa tant a França com als Estats Units. La seua producció en l'espai públic, en aquest cas la realització de murals, l'ha portat a pintar per un gran nombre de ciutats de la península.

Per al TEST 2023 construeix Exposición dérmica, un recorregut sobre llenços de gran format per a escenificar la contradicció entre màquina i cos i que convida a pensar noves formes per a un humanisme ja esgotat.

Lidia Cao

Nascuda a Santiago de Compostela en 1997 i resident en la població d’Ordes, malgrat la seua joventut, Lidia Cao ha aconseguit, en la seua curta però meteòrica carrera, fer-se un buit entre les grans referents de la il·lustració nacional. Interessada des de la infància per l'expressió plàstica, amb el temps s'ha especialitzat en el tractament de figures i cares, analitzant minuciosament les expressions per aconseguir comptar molt amb la mínima expressió.

En la seua obra, els personatges tenen un pes primordial en la composició i atmosferes oníriques que potencien l'expressivitat de les seues cares, que funcionen com a íntims retrats psicològics que adquireixen una vetlada però intensa dramatúrgia. La seua obra compta amb una important càrrega emocional centrada en la mirada dels seus personatges. Destaca el domini del volum a través d'una línia ferma i encertada, el gust per l'austeritat de la paleta de color i l'atracció per les gammes poc estridents ponderen la importància del dibuix per damunt del color.

Des de 2016, compagina la seua carrera com a il·lustradora amb el seu treball mural, que adquireix cada vegada més i més pes, la qual cosa li ha portat a participar en nombrosos esdeveniments d'art urbà tant en l'àmbit nacional com internacional. Les seues figures habiten les parets i murs d'Espanya, Països Baixos, França, Singapur, Grècia, Itàlia o Portugal. Des d'aquest 2023 sumarà Vila-real als escenaris de la seua obra, amb el mural de gran format que ampliarà el museu d'art urbà del TEST.