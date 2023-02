Actes tot l’any per celebrar els 10 anys dels quatre gegants de Vila-real

Els quatre nous gegants de Vila-real --Pasqualet, Mari Gracieta, Jaumet i Pinella-- compleixen enguany 10 anys. Una efemèride que la Colla Gegantera de la ciutat i la Regidoria de Tradicions volen celebrar amb diferents activitats al llarg d’aquest any 2023.

Una programació que ja va arrancar diumenge passat amb la participació dels gegants de Borriana a l’acte institucional d’homenatge al rei fundador de la vila, Jaume I, i que tindra continuïtat al llarg dels pròxims mesos.

Com explica l’edila de l’àrea, Noelia Samblás, amb la celebració d’aquest desé aniversari «volem posar en relleu una manifestació de les nostres tradicions tan arrelada i estimada com són els nostres gegants, així com la labor que realitzen els integrants de la Colla Gegantera, imprescindible per a mantindre viva aquesta tradició».

Manifestació de la tradició

Per la seua banda, el president de l’entitat que treballa des de fa nou anys per a impulsar aquesta manifestació etnològica, Carlos Chiva, ha avançat a Mediterráneo que una de les iniciatives en les quals es treballa és en una trobada de gegants per a l’últim trimestre de l’any, «en la qual volem que estiguen presents figures de diferents municipis que també tenen aquesta tradició, de manera que es farà una plantada de gegants, un dinar per commemorar l’aniversari i una posterior desfilada pels carrers de la ciutat».

A més, des de ja mateix, els quatre gegants de Vila-real tenen una nova casa, de manera que romandran definitivament en el Gran Casino, on també es faran diverses activitats per a difondre la rica tradició gegantera.